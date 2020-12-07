Психотерапевты советуют, как пережить пандемию

Юрий Рогачёв — психотерапевт с 30-летним стажем. Говорит, на апатию, нервозность, панические атаки люди жаловались всегда. Но, с начала карантина количество обращений к нему выросло на 70%. По его словам, стресс очень сильно влияет на иммунную систему.

Юрий Рогачёв, врач-психотерапевт:

— Происходит воздействие на гормональную систему. Истощаются гормоны в надпочечниках. Ухудшение коры головного мозга вызывает панику, расстраивается мозговая деятельность.

Бороться со стрессом, нервозностью нужно. Сделать это можно не только при помощи специалиста. Помогут «разрядиться» также прогулки, просмотры фильмов, игры в кругу семьи.

В случае всплеска агрессии хорошие помощники — дыхательная практика и медитация. Выполнять их можно и в домашних условиях.

По словам горожан, на каждого из них пандемия повлияла по -разному. Говорят, нужно смотреть на происходящее с позитивом и искать плюсы, в какой бы ситуации мы не находились.

Североказахстанцы:

— Наоборот, как-то даже улучшил. Благодаря запрету на выход из дома я перечитала много книг, до которых у меня просто руки не доходили. Я много лет просила родителей подарить собаку, в этом году они мне её подарили из-за карантина, чтобы выходила гулять. Поэтому в этом году у меня, наоборот, всё получилось хорошо.

— У нас нервоза нет, но, переживаем за обучение внука. Он учится дома, это — не учёба. Лентяям повезло, мой внук из таких. Я в этой системе ничего не понимаю, он говорит: «Я всё сделал и отправил».

— Мне некогда обращать внимание на карантин. Я -энергичный человек, нахожу занятия дома. У меня очень много домашней работы. Поэтому карантин на меня никак не повлиял.

А если тревожные симптомы всё же беспокоят, то справиться с ними помогут чаи на основе трав: женьшеня, зверобоя, валерианы , боярышника. Североказахстанцы должны понимать, что ограничительные меры временны и, возможно, скоро мы вернёмся к привычной жизни.

При этом не стоит и забывать о соблюдении всех мер безопасности: социальной дистанции, ношении защитных средств в общественных местах. А пока есть отличная возможность провести больше времени со своими близкими, заняться саморазвитием, открыть новые для себя увлечения.

Айгерим Муканова