Оранжевый листок гарантирует снижение цены на лекарство

Во время первой волны коронавируса, да впрочем и сейчас, купить парацетамол по такой стоимости — счастливый случай. В основном, его ценник 95-105 тенге. Приобрести аптечный «хит продаж» за 60-70 тенге можно в точках стабфонда.

Стоимость препаратов там ниже от 10 до 25%. Эта аптека сотрудничать со стабфондом стала сегодня. Уже повесили листок с ценами, осталось поменять их на витрине. В списке самые востребованные препараты, говорит руководитель аптеки, их клиенты спрашивают чаще всего.

Наталья Волкова, руководитель аптеки:

— Во время пандемии востребованы жаропонижающие препараты, которые у нас в полном объёме есть согласно этому списку. Также, когда врач назначает в амбулатории антибиотики, у нас в этом списке есть. Противовоспалительные, такие как «Ибуфен», «Ибупрофен». На примере «Ибупрофена» 400 мг. Если в аптеках он стоит 775 тенге, то стабфонд через оранжевый листок его стоимость 690 тенге.

Разница ощутимая. Потому, чтобы у клиентов не возникло соблазна спекулировать, лекарства стабфонда выдают не более пяти упаковок на руки. Исключение — препараты, отпускаемые по рецепту.

Низкая цена и внушительный запас, а значит и дефицита быть не должно. Для этого и создавали стабфонд. Суть в том, что единый оператор, у нас в области это ТОО «NordFarmMarket», получил кредит через СПК на закуп лекарств.

Теперь их реализуют в обычных аптеках по доступным для населения ценам. Из 28 рекомендованных облздравом препаратов запаслись двадцать одним.

По остальным работа ещё идёт. Как и с аптеками. В Петропавловске лекарства по привлекательным ценам отпускают в 5 точках.

Мурат Жакенов, директор ТОО «NordFarmMarket»:

— В районах закупают больницы. Больницы реализуют их в сельских округах через врачебные амбулатории и ФАПы. Также могут работать и районные аптеки. На той неделе мы начали работу. Пока у нас только 5 больниц закупило для своих аптечных пунктов.

Но, где гарантия, что аптека не закупит в стабфонде лекарства подешевле, и не «накрутит» себе выручку, продавая втридорога? Гарантия есть! Вот она. Над названием думать не стали — это оранжевый листок.

В точках стабфонда он обязательно должен висеть на видном месте. Любой покупатель может сравнить цену в листке и на витрине. Сейчас в стабфонде свыше 19 тонн лекарств. Из них только парацетамола 7 тонн. Запаса хватит на 6-8 месяцев, считают специалисты.

Айгерим Мукашева