Гран-При на международном конкурсе «Astana Symphoni» получили музыканты из СКО

Любой коллектив объединяют общие цели, идеи и потребности. А вот ансамбль русских народных инструментов, помимо вышесказанных, еще и связывают родственные отношения.

Дружная и талантливая семья Пинжениных- победители многих республиканских и международных конкурсов. В её составе- 5 человек, а это целых два поколения. Играя на совершенно разных инструментах, они прекрасно дополняют друг друга.

Анна Пинженина- участник ансамбля русских народных инструментов Северо-Казахстанской областной филармонии:

— Мы — оркестранты, а в составе оркестра больше 30 человек. В рамках дистанционной работы нас попросили создать малые составы. И мы решили семьей, потому что каждый на разных инструментах играет, дополняет тембрально. У меня высотный инструмент, у супруга- баян, а вот самая большая-это балалайка-контрабас, ну и ударные инструмент для усиления и окраски.

У истоков создания ансамбля стоит глава семьи- Виталий Пинженин. Дома- любящий муж, а на работе — требовательный руководитель.

Супружеская пара- одна из первых, кто проводил онлайн-концерты во время пандемии. Не упускали и возможности дистанционно поучаствовать в международных конкурсах.

Виталий Пинженин- руководитель ансамбля русских народных инструментов Северо-Казахстанской областной филармонии:

— После этого концерта были отзывы от руководства, зрителей. И мы решили из этого конкурса вырезать пару номеров и отправить на конкурсы. Один отправили в Нижний Новгород, а второй в Нур-Султан. Но не ожидали, что получится так, что в России нам дали первое место, а в Нур-Султане оценили высшей наградой.

Музицирование в семье — добрый пример отношений между разными поколениями, рождающие интересные творческие союзы. В репертуаре семейного квинтета самые различные жанры.

Есть и примеры смешивания, так называемый, стиль «кроссовера». Сочетают, казалось бы, несочитаемое. В конечном итоге получается волшебный, стильный и в то же время современный продукт.

Жанель Бисенбаева