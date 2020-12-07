Александр Винокуров рассказал о секрете успеха юным велогонщикам

Олимпийское золото, высокие достижения и всемирное признание. Имя Александра Винокурова знакомо каждому, даже тем, кто далёк от спорта. Он — кумир для юных велогонщиков со всего мира. Наш прославленный земляк посетил детско- юношескую спортивную школу олимпийского резерва и встретился с её воспитанниками.

Александр Винокуров, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РК:

— Наша школа славится и всегда впереди по медалям. Сегодня это Алексей Луценко и много других ребят, которые катаются в профессиональных командах. Хочется, чтобы наш велоспорт рос вперед. Хотел бы поблагодарить акима нашей области за то, что он поддерживает «Vino-Astana Motors». Я считаю, что это команда занимает 3-4 позицию в Азии.

Александр Галицкий занимается велоспортом полтора года. Учится он в 5 классе. О тренировках впервые узнал от своего друга, потом решил полностью погрузиться в эту дисциплину.

Вдохновение и мотивация, признаётся юный спортсмен, пришли, когда узнал какой непростой путь пришлось пройти Александру Винокурову перед тем, как подняться на пьедестал почёта.

Александр Галицкий, велогонщик:

— Мне нравится заниматься велоспортом. У нас много ребят, которые готовы всегда помочь. Я хочу занять 1 место в Тур де Франс и на олимпийских играх. Мои кумиры Алексей Луценко и Александр Винокуров. В мечтаю в будущем их обогнать.

Велоспорт в СК развивается большими темпами. И результаты говорят сами за себя: по рейтингу среди областей мы уже много лет находимся на лидирующей позиции.

В регионе насчитывается 5 детско-юношеских спортивных школ. В них занимаются 260 воспитанников. Примечательно, что в профессиональной велокоманде «Вино Астана Моторс» из 13 спортсменов, 8 — это североказахстанцы.

Владимир Парахин, руководитель СДЮШОР по велоспорту:

— Наша цель идёт уверенно вперед. 3 велосипедиста — наши выходцы включены в профессиональную команду «Astana Motors». Они -очень перспективные спортсмены, наша надежда. В этом году наш президент предоставил средства для ремонта этого помещения, где дети занимаются с удовольствием. В это году также приобрели автомобиль.

Казахстанские велогонщики с каждым годом улучшают свои показатели на международной арене. На олимпийские игры, которые в 2021-ом пройдут в Токио, наши спортсмены завоевали 3 лицензии на шоссе и столько же на велотреке.

Абай Альжанов