20 североказахстанцев признаны лучшими волонтёрами года

Асылжан Бегалинова в ряды добровольцев пришла два года назад. Этому послужила волонтёрская организация Назарбаев Интеллектуальной школы «Служение обществу». Считает, что быть волонтёром и вносить свой вклад в процветание нашей страны — это долг настоящего патриота.

Девушка с ранних лет заботилась об окружающей среде и помогала нуждающимся. Немало инициатив у нее и в сфере образования. Говорит, что волонтёр в этом направлении должен помогать обществу развиваться и получать хорошее образование без каких-либо преград.

Асылжан Бегалинова — волонтёр:

— Я проводила различные акции. Например, одна из них — «Дорога в школу». Мы собрали множество канцелярии для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот. Проводила различные встречи с солнечными детьми. И, самое главное, я могу сказать, что это даже не очень главное, но, очень ценное для меня. То, что я выходила и делала сама различные субботники. Я ежедневно выходила на улицу и собирала мусор. Не просто так выходила. Я брала с собой своих племянников и племянниц, говорила им, что нужно следить за нашей экологией, за нашим окружающим миром, за нашей природой.

Всегда готов протянуть руку помощи и Дамир Абдин. Сейчас ему 25 лет. Волонтёрством занимается только год, но за это время сделал многое. Дамир является активистом регионального молодежного ресурсного центра, координатором волонтерского движения LIDER.KZ по району Магжана Жумабаева. Во время пандемии коронавируса он вызвался помогать нуждающимся.

Дамир Абдин — волонтёр:

— Во время пандемии мы помогали людям, которые не могли выйти на улицу. Предоставляли продуктовые корзины, лекарства, вещи, что самое необходимое. Собираем и перебираем вещи. Развозим нуждающимся. Сейчас пандемия и у некоторых с работой не очень. Мы и им помогаем.

2020-й по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит под эгидой волонтёрства. Этот год показал, насколько дружный казахстанский народ, сколько много вокруг людей, которые могут творить доб­ро и менять жизнь к лучшему.

В СК на благо общества трудятся тысячи активистов. Недавно на региональном молодежном форуме «Самұрық-2020», где подводили итоги года, 20 североказахстанцев стали лучшими волонтёрами.

Асылжан Бегалинова удостоена звания «Лучший волонтёр в сфере образования», а Дамир Абдин стал «Лучшим добровольцем по чрезвычайным ситуациям». У этих ребят активная жизненная и гражданская позиция. Признаются, их энергии еще хватит надолго. Помогать тем, кому это необходимо, они продолжат и дальше.

Алишер Ашимов