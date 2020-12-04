В Петропавловске прошел дистанционный региональный молодежный форум «Самұрық-2020»

Бахыт Досжанов сдает кровь раз в три месяца. И делает это уже на протяжении 7 лет. Считает, что оказание помощи нуждающимся — благое дело и призывает всех к этому. Бахыт следит за питанием, сном, занимается спортом. В общем, ведет здоровый образ жизни, ведь донорство — это огромная ответственность за себя и жизнь другого человека.

Бахыт Досжанов, волонтёр:

— Помимо донорства мы иногда с друзьями ездим в детскую деревню семейного типа, там директором является Арыстан Мырзахметович. Детям покупаем иногда какие-то игрушки, либо вещи, какими-нибудь сладостями угощаем. 4-30 В целом в нашей стране нужно волонтёрство развивать… 47 Я хочу, чтобы в нашей стране волонтёрство только донорства, но и эко- волонтёрство было, и различные другие волонтёры хорошо себя чувствовали, и их становилось как можно больше. Чтобы мы больше благ принесли своему обществу.

Всегда готов протянуть руку помощи и Евгений Соловьёв. Ряды добровольцев пополнил в 12 лет. Сейчас ему 18 , два года назад возглавил волонтёрский поисковый отряд. Команда активистов состоит из 250 человек. Все они занимаются поисками без вести пропавших людей. За это время волонтёры помогли 150/ста пятидесяти/ нуждающимся и спасли 5 без вести пропавших.

Евгений Соловьёв, волонтёр:

— Если вдруг кто-то теряется, наши ребята поднимаются. Выходят соответственно на мероприятие и уже начинают заниматься поиском без вести пропавших людей. В любую погоду, днем или ночью. С фонариками, жилетами, на полицейских машинах. Сотрудничаем вместе с управлением полиции. Мы выезжаем на поисковые мероприятия. Кроме того, занимаемся профилактической деятельностью в учебных заведениях: школах, колледжах.

Недавно в режиме онлайн на региональном молодежном форуме «Самұрық-2020» назвали имена 20- ти волонтёров СК. Все они — победители в различных номинациях. Так, Бахыт Досжанов стал «Лучшим волонтёром — донором», а Евгений Соловьев отличился в поисковом деле.

Всем победителям вручили премии в размере 50 тыс тенге. Останавливаться на этом ребята не намерены. Впереди у добровольцев много добрых дел, которые, безусловно, принесут пользу обществу.

Дарья Пышмынцева