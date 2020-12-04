Строительство дома престарелых, разные результаты анализа ПЦР-теста на КВИ

Забота о старшем поколении. Валерий Гладышев обратился к главе региона не с жалобой, а с предложением. В областном центре предприниматель готов на собственном участке площадью 24 сотки построить «Дом милосердия». Все расходы планирует взять на себя.

Валерий Гладышев, предприниматель

— На территории университета у меня участок есть. 0.12 Хотел с вами посоветоваться. Планирую построить «Дом милосердия» для престарелых. Несколько этажей планируем возвести.

Инициативу неравнодушного бизнесмена Кумар Аксакалов оценил, но, добавил, что для этого нет необходимости. Мест в домах престарелых в области предостаточно. Обратилась к акиму области и Юлия Чмеленко. 16 ноября её ребенку предстояла плановая госпитализация в столице.

Заранее до отъезда семья прошла ПЦР-тестирование на коронавирус. Анализы у родителей показали отрицательный результат, у дочери — положительный. Но, после повторного прохождения тестирования уже в столице у всех членов семьи заболевание не выявили. В итоге потеряли драгоценное время.

Юлия Чмеленко, жительница с. Смирново, Аккайынский район:

— После прибытия в Центр материнства нам было отказано из-за теста фтизиопульмонологии. Сказали, езжайте обратно и разбирайтесь. Результат теста из лаборатории «Олимп» не приняли. Хотя анализы сдавали за собственные средства. Мы были уверены, что мой ребенок был здоров.

В управлении здравоохранения говорят, что ПЦР- тестирования проходили в разные дни, поэтому и результаты могут отличаться. Кумар Аксакалов взял вопрос на личный контроль.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю акимату области провести расследование этого случая. Поскольку таких вещей быть не должно. Результаты доведем до Вас. Извиняюсь за предоставленные неудобства.

Волнует жительницу села Смирново и проблема водоснабжения. Воду набирают из колонки. Подвести её в дом семье не позволяет бюджет. На это требуется полмиллиона тенге. С просьбой о помощи обратились к коммунальщикам. Те пошли навстречу, но, по словам женщины, сделали только хуже.

Юлия Чмеленко, жительница с. Смирново, Аккайынский район:

— Когда подрядчики проводили работы, то повредили трубу. Образовали возле двора болотистую местность. 2 дня почти все мы были изолированы. Опять же попросила о том, чтобы подвести воду. Ведь в зимний период может быть очень нелегко нам.

Повторные обращения в местный отдел ЖКХ остались без ответа.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Упреки со стороны жителей обоснованы и справедливы, когда нет воды в доме. Я сам помню, когда жил в сельской местности. Также я набирал воду в открытом колодце. Для меня эта ситуация известная, сам проходил. Поэтому, конечно, время должно меняться. Улучшатся условия должны для людей. Вопрос на контроле. Я уверен, как только потеплеет, мы эту работу начнем.

Директор товарищества «Авагро» Николай Ерохин сетует на низкую ставку субсидирования на сельхозтехнику отечественного производства, хотя на зарубежную она гораздо выше. К примеру, самоходный опрыскиватель под брендом «made in Kazakhstan» субсидируется от 14 миллионов тенге, тогда как иностранные — от 136 миллионов.

Обращение не оставили без внимания и взяли на контроль. Специалисты отправили письмо в министерство сельского хозяйства. В феврале следующего года в ведомстве обещают внести корректировки в правило.

Абай Альжанов