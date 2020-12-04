Стабфонды лекарственных средств и медицинских изделий создадут в РК

«Лекарственная лихорадка», спровоцированная пандемией коронавируса. Такой негласный диагноз можно было поставить доброй половине казахстанцев весной и летом 2020-го. Петропавловцы не стали исключением. «Подушкой безопасности» из парацетамола и не только обзавёлся практически каждый.

Самое доступное жаропонижающее в июле горожане брали по 5-10 пачек, пока не ввели ограничение до двух в одни руки. Поддались «коронавирусной панике» и сами создали ажиотаж, а затем и дефицит в городских аптеках. Некоторые их владельцы воспользовались смутной ситуацией и «рисовали» цены, какие хотели.

Жумабек Елеусизов, и.о. руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по СКО:

— С июля этого года в рамках мониторинговых групп, куда входили представители общественности и других органов, мы мониторили цены, которые бывали в розничной сети. Если цены завышались, мы с субъектами торговли и проводили соответствующую разъяснительную работу.

Аптечные мониторинги, по словам Жумабека Елеусизова, проводятся и сейчас. Ситуация с ценами и наполняемостью лекарственных полок — под контролем. Удерживать её будет специальный стабфонд, который через посредника, работает с казахстанскими и зарубежными фармацевтическими компаниями. В них дополнительно приобретаются все необходимые лекарственные препараты, которые затем поставляют в аптеки.

Мурат Жакенов, директор ТОО «NordFarmMarket»:

— Перечень лекарственных средств, который реализуется со стабилизационного фонда, удешевленный. Цены снижены от 10 до 25 % на отдельные позиции.

Похоже на подход продуктового стабфонда, только в данном случае речь идет о лекарственных препаратах. Из 28 их видов компания «NordFarmMarket» приобрела 21 позицию. По оставшимся посредник пока ищет поставщиков.

По словам Мурата Жакенова, в некоторых городских аптеках приобрести определенный перечень противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных и других лекарств можно будет уже с 7-го января. Для удобства их адреса и названия мы указали на экране. С перечнем лекарств из стабфонда петропавловцы смогут ознакомиться в этих аптеках.

Адреса и названия аптек, реализующих лекарственные препараты из специального стабилизационного фонда:

ул.Болатбаева, 3 Г — «Импульс»

ул.Токсан би, 37 — «Аптека»

ул. Сутюшева, 58 Б — «Моё Здоровье»

ул. М.Жумабаева, 117 — «Орда»

ул. Г.Мусрепова, 13 А — «Визит».

Мурат Жакенов, директор ТОО «NordFarmMarket» :

— Потребители могут ориентироваться на этот листок, спрашивать его в аптеках. Здесь есть детские и взрослые дозировки. В целях избежания спекулятивных действий в одни руки будут отпускаться по 5 упаковок лекарственных препаратов, кроме случая предъявления рецепта.

Параллельно областной стабилизационный фонд, отвечающий за лекарственные препараты, ведет работу и с районными аптеками.

Дарья Пышмынцева