Спектакль «Толық адам» готовят актёры каздрамтеатра им. С. Муканова

Культура

18:55 4 Декабря 2020

В работе задействовали 20 артистов. Главную роль играет Асылхан Разиев. Своей игрой актёры показывают актуальные проблемы общества: несправедливость, недостойное воспитание, лень. Режиссер — бывший художественный руководитель театра Фархад Молдагали. Для этой постановки его специально пригласили из Алматы.

Фархад Молдагали, режиссёр:

— В этом году большую часть спектаклей посвятили 175-летию Абая Кунанбаева. В этот раз мы решили подойти к работе по-другому. Особое внимание он уделял духовным ценностям человека. В этом отношении у мыслителя есть великая философия. Сейчас мы работаем над образом человека, который имеет все духовно-нравственные качества.

 

 

Алишер Ашимов

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