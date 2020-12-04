С начала года в СКО от пожара погибли 44 человека, 5 из них — дети

Возгорание произошло на балконе одной из квартир 9-этажного дома по адресу Жукова, 23. Пожарные расчёты прибыли на место быстро, они эвакуировали из многоэтажки 35 человек. При тушении огня обнаружили тело хозяйки квартиры. Предполагаемая причина ЧС- несоблюдение правил пожарной безопасности. В этот же день на пульт «101» принимали вызов и спасатели Тайыншинского района.

Мурат Кангужинов, врио начальника департамента по ЧС СКО:

— Также вчера в Тайыншинском районе произошёл случай с травмированием двоих людей. При проведении ремонта автомобиля в гараже на территории частного подворья произошло воспламенение газовой смеси с последующим распространением на потолочное перекрытие и стеллажи. В результате травмировано двое мужчин 35 и 40 лет, которые получили термические ожоги 10% рук и лица 1,2 степени.

Особое внимание сейчас — соблюдению правил безопасности на зимней рыбалке. ЧС-ники напоминают несмотря на минусовую температуру, полагаться на неокрепший лёд опасно для жизни. Есть случаи, когда рыбаки теряют ориентир на местности.

Такой факт произошёл 26 ноября, спасателям в час ночи поступил звонок от североказахстанца, заблудившегося на реке Есил в Кызылжарском районе. Машину он оставил в районе Вороньего острова. Когда на улице стемнело, понял, что далеко отошёл от своего изначального места. В поисках правильного направления мужчина прошёл пешком порядка 15 километров.

Мурат Кангужинов, врио начальника департамента по ЧС СКО:

— Позвонил в службу спасения по телефону «112». Сообщил, что видит возле себя и описал местность. После этого сотрудниками департаментами по ЧС и полицейскими начались его поисковые работы. Благодаря слаженной работе мужчину нашли. В медицинской помощи не нуждался, доставлен на место.

Спасатели рекомендуют североказахстанцам проявить самосознательность и соблюдать меры безопасности.

Айгерим Муканова