Многодетной семье Гуйван в Петропавловске волонтеры привезли продукты

Крупы, мука, сахар, сладости к чаю. Активисты собрали всё самое необходимое, чтобы помочь многодетной семье. Елене Гуйван с 5 детьми сегодня непросто. Работает только отец, и то, зарплаты его порой бывает недостаточно.

Глава семьи жаловаться не привык. С утра до позднего вечера на работе. Ведь помимо закупа продуктов на такую большую семью, нужно ежемесячно платить за съемное жильё.

Елена Гуйван, многодетная мать:

— Честно сказать, проблем у меня очень много. Одна из них — получить жилье, чтобы уже не жить в съемных домах. Я стою в очереди, но у меня там путаница произошла. В прошлом браке в очереди стоял мой бывший муж. И теперь в очереди он 40, а я заново встала, но сейчас я 344-я. И мне ее сейчас никак не могут вернуть.

С волонтёрами Елена познакомилась полгода назад, и с тех пор семья под опекой. Они выручают с домашними мелочами, привозят всё самое необходимое. Добровольцы, заручившись поддержкой неравнодушных людей, помогают тем, кто сейчас больше всех нуждается. Продуктовые пакеты развозят также пенсионерам, малоимущим, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Азат Мухамеджанов, руководитель молодежного ресурсного центра:

— С начала этого года и на его протяжении наши волонтёры на постоянной основе оказывают помощь, приобретая продукты питания. Уже около 200 семьям оказана помощь в виде продуктовых пакетов. Также волонтёры занимаются и другой деятельностью — раздают маски. Организовано движение «Помощь рядом». В рамках этого движения один из наших волонтеров занимается сбором вещей и раздает многодетным и малообеспеченным семьям.

Сейчас добровольцы собирают новогодние подарки. Чтобы обрадовать детишек в этот волшебный праздник, им необходимо закупить конфеты и расфасовать их в кульки. Со сладкими презентами они планируют навестить более 10 семей.

Жанель Бисенбаева