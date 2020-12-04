Баскетбольный клуб «Барс» взял золото на соревнованиях в Щучинске

Баскетбол — одна из самых популярных игр среди молодежи. Некоторые и вовсе связывают свою жизнь с этим видом спорта. Сергей Дятлик — один из них. Занимается баскетболом уже 15 лет.

Сергей Дятлик, игрок баскетбольной команды «Барс»:

— Пришел я в баскетбол в возрасте семи лет. Сразу попал в эту команду. С детства здесь тренируюсь. Можно сказать, воспитанник этой школы. В высшей лиге начал играть уже седьмой сезон. Третий сезон уже здесь в БК «Барс». Этот сезон мы начали хорошо, с шести побед. Это придало нам уверенности в себе.

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Состав команды насчитывает 15 человек. Все — североказахстанцы. Тренируются они вот так каждый день по два часа. Сейчас они готовятся к третьему туру 29-го чемпионата.

Очередной чемпионат разделили на две подгруппы: северную и южную зоны по четыре команды. Всего их восемь. Первый тур баскетболисты сыграли в Атырау и одержали победу. Второй тур прошел в городе Щучинске, где тоже взяли верх над командами южной зоны.

Михаил Дедов, тренер БК «Барс»:

— Ребята собраны из городских и районных ДЮСШ. Таких как «Жеңіс», «Барс». Парни показали очень хороший качественный баскетбол. Никто от нас этого не ожидал. Наверное, иначе настраиваться стали.

За плечами наших спортсменов 10 побед. Сейчас они готовятся к следующему туру, который пройдет с 15 по 17 декабря также в городе Щучинске. В программе чемпионата 6 туров.

Алишер Ашимов