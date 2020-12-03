Выдержит ли новая инфекционная больница северные морозы?

Число заболевших коронавирусом стремительно близится к 65 млн человек. Больше всего заразившихся в США, Индии, Бразилии, России и в странах Европы. Во Франции в сутки от covid-19 умирает около 500 человек.

Госпитали переполнены, такого наплыва за период пандемии там ещё не было. Италия близится к своему антирекорду по количеству умерших. 730 за последние сутки. Примерно столько же было в апреле, на пике пандемии.

А это врач из Бельгии. По её словам, система здравоохранения едва справляется с наплывом заболевших. В сутки там регистрируют около 200 погибших от коронавируса. В Казахстане эпидситуация тоже напряжённая. За прошедшие сутки 769 случаев covid.

Один из самых высоких показателей по заболеваемости в нашей области. За сутки 97 заразившихся, 56 из них — в Петропавловске. В инфекционных стационарах сейчас 456 пациентов. 26 из них в тяжёлом состоянии, ещё один в крайне тяжёлом. Занятость коек не превышает 40%.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— На сегодняшний день из всех 457 пациентов, не более 12% нуждаются в кислородной поддержке. В июле у нас лежало гораздо больше. 1200 пациентов 25 июля, к примеру. Можно сказать, что данная волна проходит более умеренно. Это связано с приобретением опыта среди медработников, отсутствием ажиотажа среди населения.

На ИВЛ на данный момент 8 пациентов. Большая часть заболевших лечение получает амбулаторно. Сейчас таких около 2 тысяч. Это и ОРВИ, и коронавирус легкой или бессимптомной формы, и пневмония. К слову, о последней.

Североказахстанцев с таким диагнозом стало больше на 18-20%, если сравнивать с прошлым годом. Примерно на столько же увеличилось и число заболевших ОРВИ. Медики связывают это с повышенной настороженностью населения.

Раньше североказахстанцы лечились сами. Сейчас не меньше 90% заболевших обращаются за помощью к медикам. А среди детей случаев пневмонии, наоборот, стало меньше.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— Это связано, прежде всего, со снижением социальных контактов. У нас на сегодняшний день детей 168 зарегистрировано КВИ. Из них 24 получают стационарное лечение. Из них 2 в состоянии средней степени тяжести, остальные удовлетворительном. Мы стараемся детей класть в большинстве случаев.

Но в каких условиях они там находятся, и не только дети, а все заболевшие? После подозрительного закрытия и переезда инфекционной больницы в Алматы у североказахстанцев возникли логичные вопросы. А наша новая больница стоимостью в 7 млрд тенге морозы-то выдержит? И пациенты в ней не замёрзнут?

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— Выдержит она. Если Нур-Султан смотреть, то там электроотопление. Радиаторы совсем другие, разводка другая. У нас центральное отопление. Более того, у них технология стен совсем другая. Все контрольно-надрозные органы проверяют. Лично смотрим. Я надеваю СИЗ и заходим, смотрим. Температурный режим там очень даже хороший.

По данным, наутро 3-го декабря в модульной инфекционке 57 пациентов.

На карантин закрыты 8 населённых пунктов в 5 районах. Напомню, жёсткие ограничительные меры в Петропавловске и Кызылжарском районе ввели 9 ноября.

Арман Кушбасов, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Результаты, конечно, есть. Мы уже наблюдаем стабилизацию эпидемиологической ситуации. Последние 10 дней, 2 недели у нас среднее число заболевших 100-110, выше не поднимается. Репродуктивное число, показывающее сколько один заболевший может заразить лиц, снизилось на 20%.

Больше стали выявлять бессимптомных и лучше отслеживать контактных. На рабочих местах североказахстанцы практически не заражаются. В основном это происходит после посещения мест массового скопления. Затем человек приносит инфекцию в дом и заражает семью, а если были гости, то ещё и их.

Поднимали на брифинге и вопрос общественного транспорта. В выходные и праздники он не работает, приходится тратить деньги на такси, которые в уик-энд свой тариф поднимают.

Есть вероятность, что автобусы и маршрутки снова станут курсировать в выходные, — говорит главный санврач области. Этот вопрос вынесен на рассмотрение региональной комиссии. Решение во многом будет зависеть от эпидситуации.

Айгерим Мукашева