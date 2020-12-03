Волонтеры-медики из Петропавловска обучают пенсионеров лечебной физкультуре

Любовь Исакова — ветеран труда. Пенсионерке в этом году исполнилось 85. Живёт она в частном доме вместе с внуком, невесткой и правнучкой. В последние годы, говорит Любовь Михайловна, подводит здоровье. Беспокоят колени. Поэтому передвигаться она может только со специальными ходулями.

Любовь Исакова, ветеран труда:

— У меня стресс случился, и поэтому нога отказала. Сначала она опухла. Вызвали врачей, прописали уколы. Дочь из Германии приезжала, с ней ездили в больницы. Мазью мажу ногу. По утрам зарядку делаю.

На помощь к пенсионерке пришли волонтёры-медики. Ребята провели осмотр и поставили точный диагноз — артрит. Любови Михайловне порекомендовали ежедневно выполнять определенные упражнения, дали несколько полезных советов.

Волонтеры:

— Вы можете приобрести эспандер и тренировать ноги. Это нужно, чтобы растянуть заднюю поверхность бедра. То есть, будете выполнять упражнение «велосипед».

Посещают тех, кому без посторонней поддержки бывает нелегко. Проект «Волонтёры-медики» запустили в прошлом году. Сейчас во время карантина добровольцы помогают персоналу медицинских учреждений областного центра.

Не забывают и про пенсионеров, которым в период пандемии не рекомендуется выходить из дома. В рядах волонтёров-медиков- более 50 человек. Это студенты высшей школы медицины Kozybayev University и высшего медицинского колледжа.

Рустем Арманов, координатор проекта «Волонтёры-медики»:

— Одна из «изюминок» наших волонтеров-медиков, в отличие от коллег из России, заключается в том, что мы обучали наших волонтеров знаниям по лечебной физкультуре, кинезиотерапии. Помимо помощи, мы ведем профилактическую работу. Рассказываем людям о том, как необходимо выполнять физические нагрузки, чтобы избежать таких заболеваний, как остеохондроз, артриты и артрозы, которые встречаются у каждого третьего, а то и второго жителя нашей страны.

Работу добровольцы продолжат и в следующем году. Обратиться к ним горожане могут через социальную сеть инстаграм.

Абай Альжанов