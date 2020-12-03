В Петропавловске из 62 исторических объектов больше половины — в частной собственности

Пустовал и использовался очень редко. Внутренний двор областного краеведческого музея весной 2021-го будет выглядеть вот так. Речь идет о будущем творческом пространстве — арт-центре «Кызылжар». Для его создания понадобится более 82 млн тенге.

Гульнара Мукушева, руководитель областного музейного объединения:

— Работы начались в конце августа. Работы пока еще идут. Подрядчиком является ТОО «Мирас Group». Дизайн проект принадлежит Болату Асербекову — нашему известному художнику, который для города сделал очень много интересного.

Ремесленники, артисты, поэты, художники. Все в одном месте, разделённом на три зоны. Здесь они смогут творить, демонстрировать свои работы и продавать их североказахстанцам или гостям области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— По прогулочной зоне вдоль Арбата — по улице Конституции мы откроем на будущий год галерею художников. Такого места у нас нет. У нас есть музей изобразительного искусства, но вот галереи именно на пешеходной зоне с большими окнами, мы сделаем, будет очень красиво.

Красиво, интересно и умиротворенно. В городской суете последнего часто не хватает. Творчество, как известно, лечит душу. А вкусная еда поднимает настроение. Найти ее можно будет в здешнем арт-кафе. Или в таком ресторанчике по улице Брусиловского. Предприниматель, который взялся за его реставрацию, проникся богатой историей этого места.

Юрий Семёнов, предприниматель:

— Раньше был родильный дом, кинотеатр, первая электростанция и самая первая телефонная станция в Казахстане.

Подобные места не должны уходить в небытие. В этом вопросе мнение Юрия Семёнова и главы региона сходятся. Кумар Аксакалов пообещал поддержать важное начинание бизнесмена.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Очень правильно, что Вы его восстанавливаете и именно в таком стиле. В стиле архитектуры тех годов. Его важно сохранить. Мы благоустроим улицу. Акимату города дано поручение по улице Брусиловского. Часть мы уже начали.

Помогут сделать дорогу и новому владельцу петропавловского «Колизея». В его преображение он уже вложил больше 140 млн тенге.

Андрей Исаков, директор торговой сети:

— У нас уже все готово. Проектная документация, документация по переносу электросетей. Осталось сделать экспертизу.

Ей займутся в городском акимате и в следующем году вопрос с дорогой решат. К осени уникальное здание, пусть пока и частично, но, снова начнет функционировать.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Купец Шамсутдинов же строил. Он строил его под торговый центр в начале, но потом, к сожалению, не получилось. Сейчас он приобретает свое первое предназначение, подо что он строился.

У улицы Потанина предназначение другое. Напоминать горожанам, что история областного центра начиналась здесь. После реставрации осознавать это стало приятнее, так же как и теперь находиться в этом микрорайоне.

Тамара Гайсина, руководитель проекта ТОО «Shatyr Group KZ»:

— Была реконструкция более 80 домов. В половине заменили кровлю, заборы, палисадники. По многочисленным просьбам провели озеленение.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Бюджетные деньги сюда не направлялись на реставрацию домов. За счет спонсоров вся работа проводилась. Город сделал ливневки, освещение за счет бюджета и небольшие скверы.

Положительные изменения жители Подгоры оценили по достоинству.

Владимир Сорокин, житель г.Петропавловска:

— Лет 30 живу в этом доме. Раньше такого никогда не было. Сейчас очень хорошо сделали. Видите, какой красивый дом у меня. Площадка рядом для детей, для внуков. Очень хорошо.

Такая вот зимняя сказка наяву. А с наступлением тепла эта улица заиграет новыми красками.

Дарья Пышмынцева