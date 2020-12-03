СКО: До 27-ми градусов мороза похолодает в декабре

Анастасия Остертак, корреспондент:

— В этом году осень выдалась теплой. Но из-за резко континентального климата солнечная погода сменилась похолоданием. Низкая температура воздуха, обильные осадки… Не радуют североказахстанцев и первые зимние дни. Столбик термометра опускался ниже 20 градусов.

Синоптики говорят, что предстоящая зима ожидается по сценарию прошлого года. Средняя температура воздуха в пределах 12-14 градусов, что около нормы. Первая декада начинается с морозов. Это уже успели почувствовать местные жители.

Ночью температура воздуха будет достигать 26 градусов мороза, днем — 17. Однако, во второй половине декады станет теплее. Ожидается постепенное повышение температуры на 5 градусов.

Татьяна Марьина , ведущий синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В середине 2 декады ожидается очередной поток холода, колебания температуры воздуха ночью от -22-27 до -15-20, днем от -17-22 до -10-15 градусов мороза. Во второй половине второй декады предполагается повышения температуры воздуха ночью до —6-11, днем до 0-5.

После 20 декабря постепенное понижение температуры ночью до 15-20 градусов мороза, а затем отметка на столбике термометра снова пойдет вверх, потеплеет до 5-10 градусов.

Татьяна Марьина, ведущий синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Количество осадков предполагается больше нормы, норма 16-26 мл. Снег ожидается во второй половине месяца. Местами ожидается туман, часто в течение месяца. Метель в конце второй и в начале третьей декады. Гололед ожидается в третьей декаде. Во второй половине месяца усиление ветра до 15-20 м/с.

Как говорится, у природы нет плохой погоды. Капризами нашей зимы жителей региона точно не удивить.

Североказахстанцы:

— Нас устраивает такая погода, мы уже два с половиной месяца с племянницей гуляем по 2 с половиной часа. Холодно…тепло… Мы все равно идем.

— Ну погода в декабре обязательно должна зимняя быть. Снега надо, мороза надо. Как говорится — морозы хорошие. Ну вот такую.

Анастасия Остертак