Неизвестный взял пакеты с алкоголем и продуктами в магазине и не расплатился

Не рассчитался за продукты и скрылся с места преступления. Полицейские по «горячим» следам задержали мужчину, похитившего товар в одном из магазинов города. Операция по поимке вора длилась меньше получаса. Подробности в сюжете, подготовленном при содействии пресс-службы областного ДП.

На пульт «102» поступило сообщение о грабеже в одном из продуктовых магазинов по улице Кошукова. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный мужчина прихватил с собой два пакета с алкоголем и продуктами.

Закупался злоумышленник как обычный покупатель, но, когда продавец отлучилась за товаром, он схватил пакеты и убежал в неизвестном направлении. Незамедлительно женщина вызвала полицейских.

Очевидцы:

— Хватает пакет с прилавка и убегает. Я побежала за ним, но догнать я его не смогла. Вернулась и позвонила сразу сотрудникам полиции. Они сразу приехали, в течение получаса нашли его и забрали.

Задержанный 31-летний уроженец района Шал акына на тот момент уже распивал спиртные напитки.

Ербол Камитов, старший дознаватель второго отдела полиции УП г. Петропавловска:

— По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 части 1 УК РК «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Мужчина вернул похищенное, вернее, что от него осталось. К нему применили меру принуждения в виде обязательства о явке. В полиции отмечают, преступление удалось раскрыть по «горячим» следам во многом благодаря своевременному обращению потерпевшей.

Кроме того, в помещении магазина и у входа работают камеры видеонаблюдения, которые также эффективно помогли при проведении оперативно-розыскных мероприятий.