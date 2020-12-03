Мужчина делал «закладки» прямо у стен женской колонии

Правоохранительные органы

20:34 3 Декабря 2020

Находился он рядом со специальным ограждением, при этом вёл себя странно. Задержанным оказался житель Алматинской области. При досмотре личных вещей оперативники нашли у него 10 свёртков с веществом неясной этиологии. Еще один обнаружили в снегу.

Уже в съемной квартире у наркодилера полицейские изъяли 84 грамма кристаллического вещества и 17 свёртков. В отношении подозреваемого сейчас ведётся следствие. По Уголовному кодексу ему может грозить до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

 

 

Алишер Ашимов

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