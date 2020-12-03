ХК «Кулагер» продлил беспроигрышную серию до 5 матчей

Как и в первой, игра проходила под полную диктовку гостей. Только вот никаких результатов нашей команде это не приносило. В начале матча у петропавловцев были проблемы с реализацией моментов, равно как и у хозяев льда.

Распечатать ворота соперников ребятам удалось в конце 3 периода. Вперед кулагеровцев вывел защитник Федор Хорошев. За полминуты до финальной сирены столичные хоккеисты пошли ва-банк, выпустив 6 полевого игрока, но, пропустили 2 шайбу в пустые ворота.

Отличился форвард Евгений Попитич. Счёт матча 0-2. После этой победы североказахстанцы поднялись на 4 строчку турнирной таблицы первенства. На счету команды 35 очков. В следующем туре 7 и 8 декабря «Кулагер» примет «Алтай Торпедо».

Абай Альжанов