В последнем туре Премьер-Лиги «Кызылжар» уступил соперникам из столицы

В Казахстане подошёл к концу футбольный сезон. Поединок между командами состоялся в понедельник и завершился с минимальным счётом 0-1. Единственный мяч в ворота петропавловцев забили под занавес первого тайма.

Отличился белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маевский. Результат этого поединка никак не повлиял на расклады в турнирной таблице.

Наши ребята сохранили прописку в первенстве досрочно после победы над «Кайратом». Сезон североказахстанцы завершили на 9 строчке.

Команда набрала 23 очка. В 20 матчах наши футболисты выходили победителями 6 раз, 5 раз сыграли вничью, а в 9-ти встречах потерпели поражения.

Дарья Пышмынцева