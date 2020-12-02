В Петропавловске студенты поборолись за звание лучшего

Конкурс с целью выявления и поощрения талантливых личностей организовали активисты молодежного ресурсного центра и отдела молодёжных инициатив.

Несмотря на то, что проходил он впервые, желающих принять участие оказалось больше чем ожидалось. Заявку подали более 100 студентов, 11 из которых прошли в финал. Участникам предстояло снять видео о себе и разместить его на официальной страничке молодежного ресурсного центра.

Победителей определяли подсчётом лайков и просмотров. По итогам конкурса первое место взял студент Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа Еламан Ерген, второе у учащейся высшего колледжа Магжана Жумабаева Махаббат Бидалиной. Бронзу забрала второкурсница с Kozybayev University Юлия Сысоева. Церемония награждения пройдёт 14 декабря в онлайн-формате через платформу ZOOM.

Жанель Бисенбаева