В НИШ открыли прием документов для поступления

Адиль Амангельды, студент НИШ г.Петропавловска:

— С 7-го класса являюсь членом парламента НИШ в г. Петропавловске, являюсь активистом, а также занимаюсь дебатами.

Они для Адиля — уже образ жизни. А каждая завоеванная на них победа — повод для гордости. Несколько лет назад это чувство было особенно сильным. Тогда юноша узнал, что поступил в «школу-мечты».

Не упустить свой шанс учиться в сильнейшем учебном заведении страны Адилю помог брат — выпускник НИШ и учителя школы им. Магжана Жумабаева.

Адиль Амангельды, студент НИШ г.Петропавловска:

— Конкурс включал в себя тесты по таким предметам, как математика, три языка, логика, пространственное и критическое мышление.

В марте 2021-го, если пандемия не сдвинет сроки сдачи вступительных экзаменов на июнь, как это было в текущем году, будущим семиклассникам предстоит сдать еще и естествознание.

Но пробно, т.е. баллы за этот предмет при общем подсчете не учтут. Еще одно нововведение при поступлении — отмена пробного тестирования.

Владимир Рахмаил, заместитель директора НИШ г.Петропавловска:

— В прежние годы мы регулярно проводили пробное тестирование, которое значительно помогало детям при сдаче экзаменов. В этом году в текущей ситуации было решено от пробного тестирования отказаться. Оно означает сбор большого количества человек. А это нежелательно и небезопасно.

А проводить вступительные экзамены онлайн — непрозрачно. Этот вариант в НИШ страны не рассматривают. Зато удаленно в них со 2 декабря по 23 января готовы принимать документы школьников.

Исчезла из списка медицинская справка, она будет нужна только уже зачисленным студентам. Если говорить в целом о процедуре поступления ,то в 2020-м её постарались сделать более удобной.

Владимир Рахмаил, заместитель директора НИШ г.Петропавловска:

— Внедрена система онлайн-бронирования очереди в приемную комиссию. Мы стараемся и стремимся к тому, чтобы не допускать скопления людей. Если зайти на сайт школы, там в разделе претендентам есть подробная инструкция, как оформить онлайн-бронирование. И, соответственно, прийти в назначенное время.

В 2019-м году из полутысячи претендентов отбор в НИШ в Петропавловске прошли 120 студентов. Количество вакантных мест в этом году пока не известно.

Дарья Пышмынцева