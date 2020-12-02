Полная цифровизация повысит конкурентоспособность агропромышленного комплекса

Полный переход на «цифру» позволит снизить затраты на производство продукции, повысить её качество и конкурентоспособность. Потому в течение 5 лет в рамках государственно-частного партнерства инвестируют 50 млрд тенге в цифровизацию более 100 млн га земель сельхозназначения.

Внедрение современных цифровых технологий в растениеводстве и животноводстве позволяет получить до 20% больше урожая и продукции. При этом затраты фермера сокращаются более чем на 15%. В перспективе только за счёт цифровизации урожай зерна повысить до 25 млн тонн в год.

Сейчас ведётся работа по созданию Единого государственного кадастра недвижимости, который включает в себя данные по земельным участкам, строениям и сооружениям.

Премьер-министр поручил министерствам цифрового развития, сельского хозяйства и акиматам в следующем году завершить работу по оцифровке земельных отношений, обеспечить прозрачность процесса оформления участков и сократить сроки выдачи документов на них с 1 года до 20 дней.

Также Аскар Мамин поручил распространить пилотный проект по космическому мониторингу земель по всей республике в 2021 году.

Дарья Пышмынцева