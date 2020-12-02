«Кулагер» взял верх над аутсайдером первенства

Драматичная победа наших хоккеистов. Во вторник петропавловцы провели поединок в гостях со «Снежными Барсами».

Вскрыть оборону столичной команды подопечные Александра Троицкого смогли на 12 минуте встречи. Шайбу в ворота забросил форвард Станислав Логинов.

В середине второго отрезка матча хозяева льда отыгрались, а затем мгновенно вышли вперед. 2-1 . Переломить ход игры кулагеровцам удалось в конце периода. Ребята 2 раза огорчили соперников.

Записали свои имена на табло нападающий Дмитрий Исмагилов и защитник Михаил Шерстюков. Больше в матче никто не забил. Итоговый счёт 2-3 в нашу пользу. 2 декабря команды проведут ответный поединок.

Ильгиз Нуриев, капитан команды ХК «Qulager»:

— Много моментов не забили, пропустили ненужные голы. Сразу игра перевернулась, создали себе проблем. Команда молодая. Хоккей играется 60 минут, поэтому не стоит расслабляться. Это показала сегодняшняя игра. Сделаем выводы.

Дарья Пышмынцева