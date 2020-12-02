До 300 единиц современной спецтехники будут выпускать в СКО

Новости МТРК, Промышленность

19:20 2 Декабря 2020

Тракторы, комбайны, посевные комплексы. Завод немецкой компании «Claas» обеспечит местных аграриев качественной спецтехникой, раньше её покупали за рубежом, и это выходило дороже.

Для производства выбрали заброшенное здание в микрорайоне «Береке», пустующим оно простояло более 35 лет. Сейчас полным ходом идут работы по его реконструкции, к ним приступили в августе. Реставрацию выполнили на 75%.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-Сервис СК»:

— Крышу сделали новую. Произвели монтаж сэндвич панелей. Укрепили все колонны. Закончили работы по полу в два слоя. Коммуникации все заведены: тепло, электроэнергия, водоснабжение. Всё будет центральным.

Площадь завода — 5800 квадратных метров. Бюджет строительства составил более миллиарда тенге, это без работ по благоустройству. Новое производство позволит обеспечить Северный Казахстан не только спецтехникой, но и рабочими местами. Порядка 100 человек найдут здесь работу, специалисты также пройдут дополнительное обучение.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-Сервис СК»:

— Сейчас на заводе работает около 40 человек. Так как основные работы закончились, нам здесь не требуется большое количество людей. Они были нужны, когда мы делали монтаж здания, усиление колонн. Сейчас мы выполняем остаточные работы по сэндвич панелям и внутренним работам.

Когда новый завод заработает на полную мощность, здесь планируют собирать до 300 единиц сельскохозяйственной техники в год. Выпускать будут и запчасти.

 

 

Айгерим Муканова

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