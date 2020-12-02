Для борьбы с коррупцией в стране разработали пакеты реформ

Ответить своим «креслом» за коррупционный проступок подчинённого. В конце прошлого года ввели норму об отставке руководителей госорганов, если его сотрудник попался на взятке. Наказывать «начальников» стали и за слабую профилактическую работу.

В стране таких было 32, в нашей области — ни одного. Эти меры — первый пакет антикоррупционных реформ. Второй — более обширный. Его подписали в октябре этого года. Там и про подарки, и родственные связи, и о провокации.

Начнём с презентов. Их полностью запретили для госслужащих и всех, кто принял на себя антикоррупционные ограничения. Передать благодарность в конверте членам их семей тоже не выйдет. Запрет распространяется и на них.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Ранее допускалось дарение госслужащим и членам их семей подарков стоимостью до 10 МРП в силу действия редакции статьи 509 Гражданского кодекса, хотя действующим законодательством уже был установлен запрет на дарение субъектам коррупции подарков любой стоимости в связи с их должностным положением. Так, к примеру, получение подарка стоимостью до 2 МРП влечет адмответственность, стоимость подарка свыше 2 МРП — уголовную.

В общем, теперь лазеек не осталось. Подарки под запретом. Из новшеств — расширен круг субъектов коррупции в квазигосударственном секторе. Это значит, что стало больше тех, на кого действует коррупционная ответственность.

В новый «список» вошли и руководители подразделений, которые отвечают за реализацию важных государственных проектов и закупки. В общем, одни из самых коррумпированных сфер. И это большой прогресс, говорят специалисты.

Теперь нечистые на руку ответят по всей строгости закона, если приняли решение, выгодное для себя или приближённых. О последних, кстати, тоже прописано в новом пакете реформ.

Конфликт интересов — проблема не новая. Устроить на работу своего брата или свата — оказалось заманчивой идеей для некоторых госслужащих.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организации на занятие должности, в которой они претендуют, о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и свойственниках.

И здесь поступил вопрос от специалистов отдела образования Айыртауского района. Есть небольшие отдалённые сёла, в которых близкие родственники работают вместе по 25 лет, а то и более. Так уж вышло, деревня маленькая, населения немного.

Но это не повод для увольнения, говорит Ернар Баянгазин. Для начала достаточно сообщить письменно о родственных связях. После каждый случай будут рассматривать индивидуально. Ещё одна новинка касается провокаций. Такой статьи в уголовном кодексе раньше не было.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Законом введена уголовная ответственность за провокацию преступления должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование. Указанные лица, склонившие человека к совершению преступления с целью последующего изобличения и привлечения к уголовной ответственности или шантажа, будут наказываться лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 7 лет.

Если спровоцировали на насилие, уничтожение или порчу имущества, то за решетку можно попасть на 5-10 лет. Есть ещё третий пакет антикоррупционных реформ. Он на рассмотрении в Сенате.

По новым нормам госслужащим, депутатам и судьям запретят открывать иностранные счета и хранить ценности в зарубежных банках. Планируют также исключить условно-досрочное освобождение для тех, кого осудили за коррупционное преступление.

Айгерим Мукашева