Более миллиарда тг направили в этом году на обновление оборудования в колледжах СКО

Это лаборатория 3Д-моделирования Высшего колледжа им.Магжана Жумабаева. В кабинете стоит передовое оборудование по последнему слову техники. Есть 20 ноутбуков и большой LED-экран.

Но, самый главный инвентарь — одинаковые 3D-принтеры и два 3D-сканера. Возможности устройств широко применяют студенты учебного заведения, которые теперь могут совмещать теорию с практикой, а ещё пополнять свой багаж знаний.

Алтынай Жанбекова, заместитель директора Высшего колледжа им.М. ЖУмабаева:

— Состоит из 2 блоков. В устройство вкручивается деталь. Полученная 3Д-модель будет на поверхности. Заливается краска. После того как распечатка закончилась специальным шпателем почистить нужно. Следующий блок принтера предназначен для очистки.

Например, этот 3D-принтер может печатать в больших масштабах. Чтобы полностью использовать возможности этого устройства, нужно предварительно нагреть его до 215 градусов. Тогда весь рабочий процесс перейдет в авторежим.

Работа у всех приборов схожая. Для 3Д-печати используют цветную пластиковую жидкость.

В этом году Высший колледж им. М.Жумабаева отмечает своё 100-летие. С каждым годом образовательное учреждение с вековой историей развивается и идёт в ногу со временем.

В этом году по проекту “Жас маман” колледж приобрел учебное оборудование на сумму 320 млн тенге. Благодаря финансированию открыли новую лабораторию, мультимедийные кабинеты, кабинет Монтесорри и комнаты для занятия робототехникой.

Ерлик Жандильдин — директор Высшего колледжа им.М.Жумабаева:

— В 10 кабинетах оснастили более 50 новых ноутбуков, 250 компьютеров, моноблоков. Приобрели 3Д- принтеры и сканеры. 12.03 Плюс ко всему в этом году приобрели полиграфию.

Проект «Жас Маман» запустили в прошлом году. Уже в этом с его помощью в областном центре современное оборудование получили 4 колледжа. На эти цели из республиканского бюджета направили более 1 млрд 200 млн тенге.

Зауреш Тобылбаева — руководитель отдела управления образования СКО:

— На базе данных колледжей- участников проекта «Жас Маман» будут созданы центры компетенции по отраслям, которые будут осуществлять подготовку безработных и самозанятых. Также в колледжах студенты будут готовиться и тренироваться для участия в «Worldskills». Данные колледжи перешли на обновленные программы обучения.

Не оставят без внимания и колледжи, которые находятся в районах. В рамках проекта «Жас маман» в 2021-ом средства планируют направить ещё в 5 учебных заведений. На обновление технической базы предусмотрят 1,5 млрд тенге.

Анжелика Сычёва