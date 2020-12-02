Сделать работу без нареканий не получается. Мониторинговая группа в составе специалистов антикоррупционной службы, управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, представителей проектного офиса «Қызылжар — адалдық аланы» выявили грубые нарушения во время приема трёх участков областных дорог.

Первый из них, где качество среднего ремонта оставляет желать лучшего, — «Покровка-Корнеевка-Горное». Почти в 21 км вложили около 800 млн тенге. Видимо, этих денег не хватило, чтобы избежать «свежих» трещин поперек асфальта.

ТОО «Дорстрой материал LTD» обязалось устранить дефекты, как только позволят погодные условия. Тогда же свои гарантийные обязательства предстоит выполнить ТОО «МГА-Дорстрой». На участке дороги «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль», в ремонт которого вложили чуть больше 1 млрд тенге, сместился верхний слой обновленного полотна.

Всему виной большегрузы, считает подрядчик. Топ недобросовестных компаний, по мнению атикоррупционщиков, возглавляет ТОО «Комплект-Азия-Сервис». В минус 15 они ремонтировали дорогу возле села Каменный Брод в Айыртауском районе. Асфальт укладывали поверх старого, уже покрытого снегом. Ситуацию под свой контроль взяли в проектном офисе «Сапалы жол».

Дарья Пышмынцева