13 медалей привезли из Шымкента североказахстанские спортсмены

Чемпионат Казахстана завершился для нашей сборной на высокой ноте. Дмитрий Комар завоевал золотую медаль в весовой категории 42 килограмма, выиграв у действующего чемпиона Алматинской области.

Для юниора это первый опыт с такой нелегкой турнирной «сеткой», в результате которой 13-летний спортсмен сломал палец на ноге. Тренироваться Дмитрий не сможет как минимум две недели. Но парень не отчаивается, говорит «оно того стоило».

Дмитрий Комар-участник Чемпионата РК:

— На этих соревнованиях я провел три боя. Первые два боя были с бойцами из города Шымкента. В финале я боксировал с мальчиком из города Алматы. Этот мальчик — хороший боец, он -чемпион мира. Этот бой был не очень легким. Я смог одержать победу, но, после боя я почувствовал дискомфорт в области левой ноги и, оказалось, я сломал палец.

Волнительным получился турнир и для 11-летней Камилы Табуловой. Она -самый младший юниор сборной. На таком крупном состязании участвует впервые. И не безуспешно. Спортсменка привезла домой золото. Признаётся, без поддержки родных и близких было бы труднее.

Камила Табулова-участница Чемпионата РК:

— Я чувствовала ответственность, потому что это казахстанские соревнования, которые на всю республику. Волнение было до соревнований, я чувствовала себя увереннее уже на них. Для меня это были первые выездные соревнования, на которых я участвовала. Я дралась с девочкой из Туркестана, я выиграла ее нокаутом.

Лидерство спортсмены оспаривали почти 2 недели. Старший тренер признается, интрига боев сохранялась до самого последнего момента соревнований. Самым сложным соперником для ребят называет команду города Алматы.

Но, несмотря на это, наша сборная показала достаточно высокий уровень. Практически все предварительные схватки спортсмены завершили досрочно. Из 14-ти участников в финал прошли 9 человек.

Иван Ван-Хон-Тун- старший тренер области по тайскому боксу:

— На финалах наши парни показали достойные поединки. Даже те, кто проиграл, я доволен их боями. Потому что боксировали до конца, показали свой характер, показали силу воли и желание победить. Наша команда приехала с минимальным составом. Нас было 14 человек. С других городов приехало порядка 30-40 человек. Но, тем не менее, в общекомандном зачете наша команда заняло 4 место.

Всего на ринге встретились 270 спортсменов в разных весовых и возрастных категориях. Из 14 наших муай-тайцев 13 привезли призовые медали. Времени на отдых у ребят нет. Они начинают готовиться к следующему чемпионату, он пройдет в феврале 2021 года.

Жанель Бисенбаева