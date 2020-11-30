В СКО до конца года будет введено в эксплуатацию 5 молочно-товарных ферм

Сельское хозяйство

19:32 30 Ноября 2020

Особое внимание в регионе уделяется развитию молочного скотоводства. Сейчас в СК производством молока занимаются в 90 хозяйств. Большой импульс в развитии этого направления даст строительство современных молочных товарных комплексов.

10 ферм возводят в 5-ти районах: Аккайынском, Айыртауском, имени Габита Мусрепова, Уалихановском, Магжана Жумабаева и Кызылжарском.

Болат Кабдулин, главный специалист управления сельского хозяйства СКО:

— Будет содержаться порядка 6 тысяч голов молочного скота, на данное направление планируется привлечение порядка 14 млрд. инвестиций. Из 10 строящихся молочно — товарных ферм 5 планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. 

Немаловажную роль в развитии сельскохозяйственной отрасли играет машинно-тракторный парк. На балансе хозяйств региона насчитывается порядка 100 тысяч единиц техники и различного оборудования. В этом году аграрии закупили более 1900 спецмашин на сумму 48,5 млрд тенге.

Болат Кабдулин, главный специалист управления сельского хозяйства СКО:

— Самое большое, что приобретается, — это зерноуборочные комбайны, трактора. Например, 422 трактора приобретено, 238 комбайнов. Особенностью является то, что эти трактора не только зарубежного производства, но и нашего казахстанского. Основная масса — это наша казахстанская сборка техники. 

Ежегодно средний уровень обновления сельскохозяйственной техники составляет 3% при норме 10. По итогам года этот показатель хотят довести до 4%. Важно не только приобретать, но и утилизировать изношенный автопарк, срок эксплуатации которого превышен. На это сейчас тоже делается упор.

 

 

Анастасия Остертак

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