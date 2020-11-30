В СК построят мультибрендовый автосалон, заводы по производству лекарств и бумаги

Общий объем инвестиций в нашей области превысил 200 миллиардов тенге. Этот показатель вырос на 20 % в сравнении с 2019 -ым. Темп роста внушительный, но, тем не менее привлекать инвесторов — непростая задача, отметил глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Во всех странах идет сильная конкуренция. Даже не за ресурсы, за инвестиции. Убеждаем каждого инвестора выбрать именно СКО. Работы продолжаются.

В Аккайынском районе в товариществе «Иван Зенченко» завершили возведение молочно-товарной фермы на 1600 мест. Проект сельхозпредприятию обошелся почти в 1,5 миллиарда тенге. Там уже установили современное доильное оборудование, весь рабочий процесс автоматизирован.

Из Германии завезли 480 голов бурёнок симментальской породы. На подходе ферма и в селе Чапаево Кызылжарского района. Современный комплекс рассчитан на 720 коров. Реализовать проект удалось с помощью аграрной кредитной корпорации.

А уже в следующем году в СК начнётся строительство ещё 10 молочно-товарных комплексов на 5000 тысяч голов. Расширение производства позволит в полном объеме покрыть спрос населения в молочной продукции. На рынке труда дополнительно появится 300 вакансий.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Хотелось бы отметить, что ТОО «Зенченко» и ТОО «Ногайбай», и ТОО «Полудинское» провели работу по приобретению скота у немецких поставщиков без выезда на место отбора скота, что весьма актуально во время карантина. Также, это является доказательством того, что у наших сельхозтоваропроизводителей сложились добропорядочные отношения с зарубежными компаниями.

Отдельное внимание-инвестпроектам в промышленной сфере. В 2019-ом маслозавод «Тайынша-Май» приступил к расширению производства. Для выполнения цели там начали строительство отдельного цеха и емкости для хранения сырья стоимостью более 2 миллиардов тенге.

Работы почти завершили, осталось провести монтажные работы. Наращивание производства позволит предприятию выпускать дополнительно 165 тысяч тонн высокопротеиновых кормовых добавок и 15 тысяч тонн масла.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:

— То, что наш регион исторически имеет хорошую базу в сфере машиностроения, стало основой выбора для российско-казахстанского предприятия ТОО «Cool Infinity» в реализации нового для страны проекта по производству изотермических вагонов-термосов именно в нашей области. Компания выкупила у ПЗТМ простаивающее помещение площадью 27 тыс. квадратных метров, где уже налажено производство. На сегодня ими уже произведено и экспортировано в Россию 62 вагона-термоса на 2,3 млрд. тенге.

Кроме того, в области запустили заводы по производству полипропиленовой тары и шпона. Дальше — больше. В ближайшие 5 лет в СК планируют реализовать 50 крупных инвестпроектов. Объем вложений должен составить более 900 млрд тенге.

Новые инвестпроекты, которые планируют реализовать в СКО: — строительство мультибрендового автосалона ТОО «ORBIS AUTO»

— строительство завода по производству готовых лекарственных препаратов

— строительство завода по производству упаковочной и пигментной бумаги

— строительство масложирового завода ТОО «Масло-Дел».

В этом году в регионе распахнули свои двери 2 новые школы в областном центре на 900 мест, и селе Бесколь — на 300. Ещё одну возводят по улице Уалиханова в Петропавловске. От объектов образования — к медицинским.

Иван Турков, заместитель акима СКО:

— Решаются вопросы в предоставлении качественных медуслуг. Так, жители микрорайона Береке уже в 2021 году смогут обратиться в собственную поликлинику на 250 посещений в смену. Кроме того, в текущем году в рамках подготовки ко 2 волне коронавируса в городе Петропавловске построена быстровозводимая модульная инфекционная больница, которая оснащена новейшим оборудованием, в том числе и аппаратами томографии и рентгенографии.

Как отметил глава региона Кумар Аксакалов, на месте заброшенных заводов и фабрик необходимо открывать новые производства. В нашей области общая площадь пустующих территорий составляет около 300 тысяч квадратных метров. 36% уже освоили и открыли предприятия. На стадии реализации проекты площадью 92 тысячи квадратных метров.

Абай Альжанов