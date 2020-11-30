В СК построят кирпичный завод

Котёл с дымоходом, уголь, копоть и сажа. И всё это в квартире. Для городских жителей картина, конечно, необычная. А для сельчан в двух- и трёхэтажках — это суровая реальность.

Ольга Склярова, жительница с.Бесколя, Кызылжарский район:

— 1994 года весной как отключили отопление и всё. Каждый выживал, как мог. Кто буржуйки ставил, кто газовое оборудование.

Но всё это осталось в прошлом. В конце 2019-го трёхэтажку подключили к центральному отоплению. Зацвели комнатные растения, окна больше не замерзают, даже когда на улице минус 30, в квартире тепло, рассказывает хозяйка.

Печь убрали, про уголь и сажу после него забыли. На покупку чёрного топлива уходило около ста тысяч тенге, вспоминает Ольга. Сейчас платят вдвое меньше. А главное, хлопот нет.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Я сам в то время жил в двухэтажке в районе. Когда отрезали, с такой жалостью смотрели. Ставили эти печки. Поэтому мы, набравшись сил, начали эту работу, чтобы восстановить центральное отопление.

Этот дом в Бесколе подключили в числе первых. Всего в райцентре 85 многоэтажек. Жители 56 из них уже забыли про дрова и уголь. В следующем году центральное отопление будет во всех многоэтажках райцентра. Не забудут и про другие районы области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году мы планировали 53 дома подключить к центральному отоплению. Сегодня уже 57 — в 3 районах. В Бесколе больше всего, в Есильском и Шал акына. В этих 57 живут порядка 2100 человек. Их жилищные условия изменились. В любом случае, эта работа будет продолжена на будущий год во всех районах.

Решится в следующем году и главная проблема строителей. В мае 2021-го начнёт работу кирпичный завод. Его строят в селе Подгорном Кызылжарского района.

Планировали запустить производство ещё летом этого года, но, помешала пандемия. Сейчас все вопросы уладили, оборудование уже поступило. Сырьё тоже под рукой.

Гарик Бернецян, директор ТОО «Кирпич СК»:

— Местная глина, карьер наш недалеко находится, расстояние 500 метров. Глина очень качественная, эластичность высокая. Уже лабораторные анализы у нас есть. Соответствует по всем параметрам. Прочность высокая. Из нашей глины можно делать высотные дома построить.

27 млн штук забутовочного кирпича. Это производительность завода за год. Со временем мощность увеличат. Но даже начальные темпы смогут закрыть 40% от общей потребности региона. В год в области нужно в среднем 67 млн штук кирпича.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы долго искали инвесторов. Потому что, к сожалению, в нашей области кирпичного завода нет. И нам приходится всё время кирпич завозить со стороны: Экибастуз, Кокшетау. Пока завезёшь, это удорожание кирпича. Нам нужно больше собственного производства строительных материалов. Следующий этап: блоки пойдут, краски, железо и т.д. , чтобы уменьшить стоимость строительства.

А значит, и уменьшить цену за квадратный метр. Не секрет, квартиры в Петропавловске одни из самых дорогих. Возможно, этот кирпичный завод хоть немного решит проблему. В нужное для региона производство инвестор вложил 1,5 млрд тенге, треть из них взял в заём.

Айгерим Мукашева