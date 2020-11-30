Спасатели проводят рейды в частном секторе Петропавловска

Профилактические беседы с жителями частного сектора ЧС-ники на постоянной основе начали проводить с начала отопительного сезона. Ведь именно в этот период, как правило, случается наибольшее число пожаров. Статистика показывает, из 600 возгораний с января текущего года 75% приходится на частный сектор.

Даниель Саркисян, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— По городу Петропавловску начали учащаться случаи возникновения пожаров по печному отоплению, теплогенерирующих аппаратов. В связи с этим управление проводит рейды. Людям объясняются простые правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Наличие искрогасителя и притопочного листа рядом с источником тепла обязательны. Эти и другие правила Алексей Жусупов знает хорошо. В частном доме он живет более 10 лет.

Алексей Жусупов, житель г.Петропавловска:

— Здесь начинают складировать дрова, это нехорошо. Потому что уснул и все. Затопил — ушел, уж лучше затопить, подождать и идти. У нас всегда кто-то дома находится, все закрывается. Мы протопили печку. У нас всегда дома все находятся.

Соседи Алексея к использованию печи тоже относятся внимательно и осторожно. Осознают, на сколько важно на практике применять правила безопасности.

Петропавловцы:

— Начался отопительный сезон, такие мероприятия нужно проводить для населения. Надо проводить, чтобы сохранить жизнь людей. Пожар -это большая беда. Я — взрослый человек, и я всегда стараюсь топить, никого из детей по подпускать.

— Вот нам приносили памятки, как обращаться. Нам это важно, это интересно для себя. Не так же просто печку топить. Все надо делать по правилам безопасности.

Такие профилактические рейды с жителями частного сектора пожарные будут проводить до окончания отопительного сезона.

Анжелика Сычёва