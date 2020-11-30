Семь студентов колледжей СКО стали победителями республиканского проекта

Дмитрий Заватский- студент 4 курса педагогического колледжа. Будущего учителя физкультуры сокурсники называют идейным вдохновителем. А ведь неспроста. За свои студенческие годы парень успел поучаствовать во многих конкурсах и соревнованиях.

Активен и в волонтёрской деятельности. Его старания оценили на республиканском конкурсе. Дмитрий вошел в «ТОП 100 студентов страны»

Дмитрий Заватский- студент Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа:

«Чтобы попасть в ТОП-100, я являюсь отличником, вхожу в лигу волонтёров, у меня также есть достижения в спорте. Я — кандидат в мастера спорта РК. «ТОП-100» дает возможность пойти на работу. Дает путевку на рабочее место.

Один из лучших студентов получил приглашение от руководителя спортивной школы олимпийского резерва «Жеңіс». Дмитрию теперь не нужно проходить собеседование. Его уже ждут на новом рабочем месте. Как и остальных победителей республиканского проекта.

Гульмира Каримова- руководитель управления образования СКО:

— Если в прошлом году было 2 победителя, которые вошли в «ТОП-100», то сегодня их 7. Что такое ТОП-100 студентов? Это самые активные, с активной жизненной позицией, которые на протяжении всего года учились хорошо, были успевающими студентами. Если тот год был годом молодёжи, то это год волонтёра. И в течение года наши студенты приняли участие во многих движениях и акциях.

Награждали не только победителей, но и тех, кто наравне с врачами стоял на передовой в борьбе с коронавирусом. Жанна Вайс — одна из них. Девушка- выпускница медицинского, волонтёр в колледже уже 3 года. Сиделка, санитар, медсестра и мотиватор на выздоровление.

Жанна Вайс- выпускница Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа:

— Я работала в карантинном стационаре. Ежедневно было выявлено много положительных ПЦР-тестов. Я понимала, что это риск для меня. Но также я понимала, что должна была там находиться и оказать свою помощь.

В этом году по сравнению с прошлым количество участников республиканского конкурса выросло в три раза. Из нашего региона в «ТОП-100 «вошли семеро студентов. Победителям проекта вручили сертификаты и памятные знаки. Для некоторых готовы рабочие места.

Жанель Бисенбаева