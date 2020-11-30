Пятерых браконьеров задержали около села Желяково в Кызылжарском р-не

Новости МТРК

19:55 30 Ноября 2020

28 ноября во время рейда инспекторы заметили тушу сибирской косули. Её спрятали в сугробе. Сейчас, благодаря снегу, все передвижения охотников «читаются» как открытая книга, говорят специалисты.

Потому они быстро нашли ещё две спрятанные туши косули и стали выжидать. Как и предполагали, браконьеры вернулись на место «закладки». Там их и поймали с поличным.

В автомобиле были ещё три уже разделанных косули. Итого 6 парнокопытных. Охота на них сейчас разрешена, но нужны специальные документы.

Двое подозреваемых — жители Петропавловска, трое — из Кызылжарского района. Полицейские завели уголовное дело, идёт следствие. Предварительный ущерб составил более 4 млн тенге.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— Всего на данный момент на территории области зарегистрировано более 20 фактов грубого нарушения природоохранного законодательства, связанного с незаконной добычей диких животных, повлекших значительный ущерб государству. В том числе зарегистрировано более 15 фактов незаконной охоты на косулю. Имеются факты незаконной охоты на лебедя, занесённого в «Красную книгу». Кроме того, есть факт незаконной добычи браконьерами лося. Ущерб по данным фактам составляет более 45 млн тенге. 

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

Программа «Я — чемпион Pro» выходит на телеканале «Хабар»
Выставка, посвященная Н.Назарбаеву, открылась в Петропавловске
Форум «Вклад женщин в развитие села и сельского хозяйства» провели в СК
Глава региона Кумар Аксакалов провел онлайн — прием граждан
Палата предпринимателей «Атамекен» запускает опрос предпринимателей
Сегодня 186 семей заселились в две многоэтажки по улице Первомайской
В СК построят мультибрендовый автосалон, заводы по производству лекарств и бумаги
Кумар Аксакалов поздравил коллектив колледжа им. М.Жумабаева со 100-летием
Дезинфекция салонов красоты во время карантина: как выполняются требования
Главе государства представили обновленный проект алфавита на латинице
Принцип НИШ взяли за основу в Петерфельде
С 1 декабря в Петропавловске запускается система электронного билетирования