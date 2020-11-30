О роли Елбасы в развитии государства говорили в колледже искусств

Новости МТРК, Дети/молодежь

19:08 30 Ноября 2020

Накануне Дня Первого Президента во всех колледжах страны проводятся кураторские часы и конференции, конкурсы эссе. Не остались в стороне и североказахстанцы.

В течение ноября в колледже искусств-специализированной школе-интернате для одаренных детей музыкально-эстетического профиля и других учебных заведениях проводятся различные мероприятия. Организованы и онлайн — экскурсии в «Музей Первого Президента». Особое внимание уделили раскрытию основополагающей роли Елбасы в развитии многовекового государства.

Асхат Таушев — заместитель директора колледжа искусств-специализированной школы-интерната для одаренных детей музыкально-эстетического профиля г. Петропавловска:

— Между студентами колледжа был проведен конкурс -эссе на тему «Одна судьба — один народ». Вместе со студентами мы обсудили, как в фильме описывают уникальную казахстанскую модель межэтнического единства и межконфессионального согласия, ставшую образом сохранения мира и стабильности других стран. Кураторами курсов была организована онлайн -экскурсия в «Музей Первого Президента РК», где студенты узнали об истории становления и процветания независимого Казахстана.

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

Стоимость сдачи ПЦР-теста снизилась в регионе в 2 раза
30 североказахстанцев обратились в травмпункт с ушибами и переломами
В Тимирязевском районе отремонтировали социальные объекты
Выставка работ педагогов-художников клуба ЮНЕСКО прошла в Петропавловске
551 североказахстанец отправится на службу в армию
Выставку в областном архиве посвятили Елбасы
35 городская конференция прошла в филиале партии «Nur Otan»
В СКО открыли инфекционную модульную больницу на 200 мест
В региональных акиматах при закупе компьютеров нарушали требования МОН
Глава региона проинспектировал работу блокпоста
Определены победители конкурса «Парасатты отбасы»
Главе государства представили обновленный проект алфавита на латинице