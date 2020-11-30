Ко Дню Первого Президента в с. «Дружба» построили новый медпункт

Новейшее оборудование, современные технологии. Раньше для получения обширного комплекса медуслуг Маркаш Малкаровой приходилось ездить из Дружбы в райцентр. Такие дальние поездки, говорит пенсионерка, для неё были в тягость.

Приходилось тратить много времени, денег, да и в силу возраста всё это давалось нелегко. Старый ФАП в селе хоть и был, но оставлял желать лучшего. Теперь для жителей распахнул свои двери новый медпункт.

Маркаш Малкарова, жительница с.Дружба, Тимирязевский район:

— Пришла давление измерить, у меня оно высокое. Сейчас все необходимое оборудование есть. Раньше тяжело было, старое оборудование. Тонометр был в плохом состоянии, сахар не мерили, сейчас все имеется.

Новый медпункт построили благодаря местному сельхозтоваропроизводителю. Помощь оказал руководитель ТОО «ИнтерКонтарт» Николай Усенков.

Рабочие места здесь получили 3 медработника. В новом ФАПе есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи: приёмный и процедурный кабинеты, аптека.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Строительство фельдшерско-акушерского пункта обошлось социально-ответственному агроформированию почти в 16 миллионов тенге. Но, в селе с символичным названием «Дружба» — это не единственное сельхозпредприятие, которое заботится о жителях. Объединив усилия, бизнесмены вместе поднимают село. Решается вопрос с водоснабжением, ремонтируются социальные объекты, появилось освещение. Теперь давайте переместимся в самый центр села.

Ко Дню Первого Президента аграрии решили сделать местным жителям ещё один подарок. У входа в местный дом культуры они установили миниатюрный монумент Байтерека, который является главным символом столицы.

Идея создания малого архитектурного сооружения принадлежит главе местного товарищества «Ной Север» Даниэлю Вартаняну. По словам бизнесмена, в селах подобных сооружений он ещё не видел.

Даниэл Вартанян, директор ТОО «Ной Север», Тимирязевский район:

— Я одну вещь знаю: что бы человек ни делал — делать он должен от сердца, души. Польза должна быть для всех жителей. Я хочу, чтобы мы все обращали внимание на сельское население. Надо решать вопросы в дальнейшем, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне.

В этом году заметно преобразился и сельский Дом культуры. По госпрограмме «Дорожная карта занятости» в здании провели масштабные ремонтные работы: обновили кровлю, фасад, установили пластиковые окна.

По инициативе главы региона Кумара Аксакалова здесь открыли новый культурно-оздоровительный центр. Сельчане могут ежедневно заниматься спортом.

Канат Иманжанов, аким Интернационального сельского округа, Тимирязевский район:

— В текущем году по «ДКЗ» были выделены 11, 6 миллионов тенге на текущий ремонт клуба. Здание было в плачевном состоянии, старые стены были. Одним словом, все осталось после Советского Союза. Сейчас вы видите, в каком состоянии ДК. Сделали не только тренажерный зал, но и кабинет библиотеки.

Инновационному развитию — большое внимание. В Интернациональной сельской школе получают знания 48 детей. С недавних пор ребята 3 -го и 4-го классов познают азы робототехники.

Евгений Корнейченко занимается созданием программного обеспечения. В компьютере он прописывает команды, которые выполняет робот.

Евгений Корнейченко, учащийся Интернациональной средней школы, Тимирязевский район:

— Мои одноклассники собрали робота. Я делаю программу, чтобы он двигался вперед и назад. Робот может останавливаться при свете. Световой датчик работает так, если установить выбранный свет в программе, то при его виде робот остановится. Когда в будущем закончу школу, мечтаю стать инженером.

В компьютерном классе 3 набора робототехники. Их местной школе подарил глава ТОО «ИнтерКонтарт» Николай Усенков. Накануне праздника Дня Первого Президента бизнесмен вручил директору учебного заведения ещё один комплект оборудования.

В «Дружбе» проживает 280 человек. С каждым годом населенный пункт развивается и благоустраивается. Во многом, конечно, благодаря местным аграриям. Они готовы вкладывать большие средства и усилия для того, чтобы поднять родное село.

Абай Альжанов