Завершился областной конкурс «Педагогический дуэт»

Ссоры, недопонимания, драки. Похожие конфликты среди детей в самых разных школах происходят практически каждый день. В большинстве из них, чтобы разобраться с проблемами, приглашают родителей.

Тут-то и начинается непростой диалог учителя с мамой или с папой. Чаще всего, конечно, он происходит на традиционных собраниях. Там, как правило, обсуждаются насущные проблемы, связанные с учебным процессом.

В общем, умение находить ключик не только к детским сердцам, но и к родительским, — полезный навык для любого учителя. Их в онлайн режиме -финалисты областного конкурса «Педагогический дуэт» показывали жюри.

На финальные выступления педагогическим дуэтам давалось по 7 минут. Их последовательность определялась с помощью генератора случайных чисел.

В завершающий этап образовательного состязания из 83 пар прошли только десять. В основном, это учителя городских школ. До третьего этапа все конкурсанты представили свои визитные карточки, а еще прошли интернет- отбор методом голосования.

Шарбан Таймулина, председатель первичной партийной организации «Білім»:

— Я в течение 7 лет являюсь членом жюри всех проводимых конкурсов в «Орлеу». Конкурсанты, мне кажется, очень хорошо готовятся. Требования к ним, конечно, жесткие. С этого года определенное внимание обращается на наставничество. Когда мы были наставниками и определяли их в школах, это не оплачивалось.

Теперь же, наставничество в казахстанских школах оплачивается и это, безусловно, большой плюс для учителей. А участие в подобных конкурсах — опыт и возможность пополнить копилку профессиональных наград.

Айман Кенбеилова, заведующая лабораторией АО «НЦПК «Өрлеу» по СКО:

— Все участники получат сертификаты участия, победителей наградят дипломами первой, второй и третьей степени. А еще подарочными сертификатами на подписку на республиканскую газету «Білімді ел».

Больше всего наград у городских педагогических дуэтов. В числе лидеров учителя классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова, 20-й и 25-й школ. Первое место взяли учителя из Айыртауского района. Удостоены высокой награды и мамлютчане.

Дарья Пышмынцева