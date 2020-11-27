В СКО презентовали 20 новых реанимобилей

Оснащение, комплектация и функциональность. Это главные отличия реанимобилей от обычных карет скорой. Оказывать неотложную помощь здесь можно на ходу, не останавливаясь. Потому эти машины и называют «реанимацией на колёсах».

Возможностей для спасения жизни намного больше, отмечает Владимир Жужгов. Вот уже 9 лет он среди тех, кто первым приезжает на помощь заболевшим. Говорит, разница между старыми реанимобилями и новыми колоссальная.

Владимир Жужгов, врач областной станции скорой помощи:

— Оборудование представлено ИВЛ с функциями для детей от 500 граммов. Также для взрослых. Есть монитор для контроля за жизненно-важными функциями. Электроотсос с хорошей мощностью. Дефибриллятор для проведения реанимации. Удобный, лёгкий, портативный.

А ещё запасные кислородные баллоны. В районах нашей области таких реанимобилей ещё не было. Имелись они только в Петропавловске. Но износ был большим.

Асхат Утебаев, главный врач областной станции скорой помощи:

— На 1 января было 65% износа. В этом году благодаря лизингу в сентябре поступило 18, сегодня ещё 20. Поступившие 20 машин во все 13 районов будут разделяться. В большие районы по два, где-то по 1.

Нужду в машинах скорой помощи полностью закрыли, автопарк укомплектован. Ещё одна хорошая новость — заметны первые результаты карантина.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Не увеличивается количество тяжёлобольных, не увеличивается госпитализация в больницы, не увеличивается количество больных, находящихся в реанимации, не увеличивается количество больных, которым нужен кислород. Это всё результат тех строгих ограничительных мер, которые были приняты.

Количество заболевших коронавирусом растёт, но это говорит об эффективном эпидрасследовании, отмечает глава региона. Выявление среди контактных выросло до 50%. Месяц назад этот показатель достигал всего лишь 20%.

Стали лучше фиксировать, а значит, останавливать дальнейшее распространение инфекции. Если положительная тенденция продолжится, не будет ажиотажа в поликлиниках, больницах и аптеках, то в ближайшем будущем можно рассматривать возможность смягчения карантинных мер, отметил Кумар Аксакалов.

Айгерим Мукашева