В Петропавловске выжить птицам зимой помогают бёрдвотчеры

Развеселить птичку кажется не получится. С наступлением холодов у пернатых начинается трудная пора. На помощь приходят люди.

Аббас Дурсунов — один из них. Увлеченному бёрдвотчеру, так сегодня называют любителей ухаживать за двукрылыми, как никому другому известно, что в зимой эти птахи нуждаются в особой заботе.

Аббас Дурсунов- учащийся СШ №17:

— Мы пришли сегодня с друзьями накормить птиц. Потому что это сложный период для них, очень холодный период. И в это время нужно помогать им. Также вокруг моего дома, вокруг нашей школы есть много кормушек. И мы частенько заполняем их сырыми семечками.

Ребята не только подкармливают, но и мастерят домики для пернатых. В ход идут пластиковые бутылки и тетрапаки. А вот деревянные избушки более практичны. Прослужат они не один год. Конструкция простейшая, а польза максимальная.

Данияр Дощанов- учитель биологии СШ №17:

— Желательно, конечно, чтобы кормушки были сделаны из подручных материалов. Но не у всех есть такая возможность. Поэтому идут в ход подручные материалы. Такие как тетрапаки, которые есть у всех дома. Их прикрепляют к дереву на небольшой высоте. Это полтора метра, чтобы прохожие могли их подкормить.

Если конструкция кормушки может быть любой, то ее содержимое -личное предпочтение птичек. Меню для пернатых стоит выбирать внимательно, чтобы забота в лишний раз не навредила им.

Жанель Бисенбаева- корреспондент:

— Свои правила есть и в подкормке. Не стоит давать пернатым жареное и соленое, а вот пшено и вовсе яд. Совершенно безопасны семечки. Ими полакомиться не прочь практически все виды птиц.

Обилие растительных жиров не позволит погибнуть во время зимних морозов. Главное, говорят орнитологи, — не перекормить. Для пополнения кормушки достаточно пары стаканов лакомства.

Михаил Калашников- лидер клуба «Бёрдвотчер»:

— Птиц необходимо подкармливать с определенной периодичностью, но не закармливать, то есть по мере расходования кормов в кормушках. Все зависит от местоположения кормушки, и насколько часто туда прилетают птички. Также следить за состоянием кормушки, чтобы она была чистой, не было испорченных продуктов.

К сожалению, одних усилий бёрдвотчеров недостаточно. Помогают братьям своим меньшим пережить эту зиму и горожане. Собираясь на прогулку, многие берут с собой любимые лакомства пернатых.

Петропавловцы:

— Когда прихожу заниматься, я всегда приношу синичкам, кусочками мелкими режу сало и хлеб. А для белочек приношу орехи. Приятное с полезным совмещаем, занимаемся спортом, и тут же кормим птичек и белок.

— Мы приходим всегда, белочек кормим, птичек.

-Хлебушек режем, сало. А белочкам — орешки, зернышки.

Из каждых десяти пернатых девять, как правило, погибают. В первую очередь, от холода. Причина в системе терморегуляции. Если нет пищи, то она плохо функционирует. Потому в это время года птахи особенно нуждаются в поддержке человека.

Жанель Бисенбаева