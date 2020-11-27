В Петропавловске прошли онлайн -соревнования по игре Бес Асык

СК представляли две команды. С каждым годом все больше внимания уделяется национальным спортивным играм. И эти соревнования — хороший тому пример.

Турнир проходил в формате блиц. За призовые места боролись 14 команд. В результате североказахстанцы стали серебряными призерами.

Сания Зейкенова-участница конкурса:

— Мы сыграли игру с командами г. Нур-Султан и Костанайской области. Чувствуется большая разница онлайн -формата и игры лицом улицу. Это сложнее, потому что мы не видим, как играют соперники.

Агжан Сураганов-президент областной федерации асык ату:

— Что касается игры «Асык», то это одна из древнейших игр наших предков. К сожалению, она не развивалась несколько лет. С 2011 года в городе Нур-Султане открыта республиканская федерация. В регионе также открылась областная федерация по асык ату.

Анастасия Остертак