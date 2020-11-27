В областном центре успешно применяется проект реноваций в строительстве

Преображение «Береке». Когда-то на большей части этого микрорайона было болото и старые частные дома. Зато сейчас многоэтажки, новая школа, продолжают возводить жилые здания, сквер и поликлинику. И всё это на месте частного сектора.

В этом году в «Береке» снесли 17 домов. Большинство из которых были старые и ветхие. Люди в них жили без коммуникаций, не было ни воды, ни отопления.

Потому многие из владельцев сразу согласились на компенсацию в виде благоустроенной квартиры. По статистике так делают 90% петропавловцев, чьи дома подлежали сносу.

«Береке» — микрорайон перспективный. В следующем году здесь возведут 6 многоэтажек, пять из них — для семей из социально уязвимой категории.

Добираться до этого микрорайона тоже станет проще после реконструкции улицы Крепостной. Она соединит «Береке» с Жамбыла, это разгрузит улицу Ауэзова.

Сносить старый частный сектор и возводить на их месте многоэтажки. Проект реноваций уникальный. Наша область первая, кто воспользовался таким методом застройки. Другие регионы предпочитают «выращивать» многоэтажки на окраинах, что впоследствии неудобно для жителей.

У нас реновацию начали с микрорайона «Жас оркен». Сотни домов пошли под колёса тяжёлой техники, их владельцы переехали в квартиры, а на месте частного сектора появились современные высотки, новая школа, дворцы спорта и школьников, теннисный центр.

Сейчас «Жас оркен» считается привлекательным микрорайоном. Не скажешь, что когда-то здесь был ДСР со старыми землянками. Преображение продолжается.

Снесли часть домов по Горького, сейчас там уже возводят высотки. Схожее изменение ждёт и микрорайон «Капай».

Ерлан Аубакирова, и.о. заведующего правовым сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Планирует на 2021 год. Сейчас работаем на уточнение данных. После выхода постановления на снос, работа будет проводиться. На следующий год запланировано 78 домов по «Капаю». А в целом 256.

В микрорайоне «Зайсан», а именно по улице Уалиханова, работы уже идут полным ходом. На финишной прямой строительство новой школы, которую возводят на месте сноса.

Ерлан Аубакирова, и.о. заведующего правовым сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— По Уалиханова на сегодняшний день снесено порядка 40 домов частных. Там строятся многоэтажные жилые дома и проводится теплотрасса. Расширение планируется улицы Жумабаева от УВД до Чкалова, правая сторона.

Всего в Петропавловске за три года снесли более тысячи частных домов. Столько же семей благодаря этому улучшили свои жилищные условия, получив квартиры.

В этом году снесли 321 дом, до конца 2020-ого с землей сравняют ещё 117. В основном в микрорайонах «Жас оркен», «Береке» и «Зайсан». А в следующем году под колеса тяжёлой техники пойдут 330 домов.

Айгерим Мукашева