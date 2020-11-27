Североказахстанские полицейские пополнили областной банк крови

Новости МТРК, Правоохранительные органы

19:30 27 Ноября 2020

Первым донором в погонах стал полковник полиции Марат Тулебаев. Признается, впервые кровь сдал еще будучи молодым сотрудником. Специфика работы такая- помогать в критических ситуациях, говорит главный полицейский области.

Волонтёры, военнослужащие, спасатели и полицейские – частые гости в центре крови. Медики всегда рады людям в погонах: они здоровы, физически развиты и дисциплинированы.

Ерлан Мадиев – командир батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Я являюсь донором. Каждые два месяца сдаю кровь. Это хорошая акция. Думаю, моя кровь спасет кому-то жизнь. Сегодня мы всем батальоном с ребятами приехали. У кого-то свободная смена, кто-то на выходном, кто-то в отпуске – все приехали сдавать кровь, чтобы помочь нуждающимся, спасти жизнь кому-то.

Благодаря полицейским, банк центра крови за один день пополнился 50 дозами. Каждый сдавший её спас чью-то жизнь. С этим утверждением стражи порядка разъехались по рабочим местам, продолжать охранять общественный порядок и дорожную безопасность.

 

Жанель Бисенбаева

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