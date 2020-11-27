Экс-директор Нацпарка «Кокшетау» заплатит крупный штраф

Судом Айыртауского района его признали виновным по фактам неоднократного получения взяток, превышения должностных полномочий, незаконной охоты и даче взятки должностному лицу. Теперь экс- чиновник будет выплачивать штраф в размере 35-кратной суммы взятки, а это почти 23,5 миллиона тенге.

Директора филиала лишили права занимать должности на государственной службе и в госорганизациях, субъектах квазигосударственного сектора. Вести деятельность, связанную с охотой, он тоже не сможет в течение трех последующих лет.

Анастасия Остертак