В честь Дня Первого Президента в СК состоится первенство по гиревому спорту

Оценивать атлетов судьи будут в онлайн-режиме. Принять участие в турнире может любой желающий старше 18 лет. Всего представлено 7 мужских и 4 женских категорий.

Отправлять видеоматериалы спортсменам необходимо на электронную почту. Её адрес указан на экране (A-golovin1997@mail.ru). Победители областного первенства получат шанс доказать своё превосходство уже на республиканском уровне.

Ко Дню независимости в регионе планируется старт ещё 2 турниров по гиревому спорту.

Андрей Глывяк, заслуженный тренер РК по гиревому спорту:

— Мы приняли такие меры, что спортсмены нам отправляют видеоматериалы на почту или ватс апп. Если это двоеборье, то это 2 упражнения: толчок и рывок. Видео должно быть непрерывным, спортсмен не должен выходить из кадра. Вес гирь должны показывать на электронных весах. Соответственно, участник должен быть размятым. Что касается онлайн-формата, то у нас есть опыт. Мы проводим не первые соревнования. У нас за плечами спартакиада школьников областная и республиканская. Наша область там заняла 1 место, проводили открытый чемпионат города.

Айгерим Мукашева