Североказахстанцы связывают с именем Елбасы эпоху расцвета Казахстана

Жарасбай Сулейменов в 90-е годы работал корреспондентом казахского радио. За годы независимости первый Президент страны посетил не единожды северный регион. Тогда у журналиста появилась возможность встретиться с ним и взять у него интервью.

Жарасбай Сулейменов — директор медиахолдинга «Қызылжар-Ақпарат»:

— Времени было очень мало. Я успел задать только один вопрос. Думал, он будет утешать народ, а Елбасы ответил прямо. Сказал, что это тяжелый период и будет еще труднее. Мы должны использовать все возможности, которые у нас есть, и быть дружными, трудиться как одна и дружная нация.

Это был один из шагов, предпринятых Елбасы Нурсултаном Назарбаевым для объединения народа, сохранения целостности и обретения независимости. С первого дня своего правления лидер нации поставил четкие цели, которые смогли достичь за этот длительный период.

По словам Жарасбая Сулейменова, наш Первый Президент никогда не говорит впустую. Он открыто описывает ситуацию, поощряет людей и побуждает их работать. Не раз Жарасбай Сулейменов был свидетелем важных событий.

С 2007-по 2011 годы, когда был депутатом Мажилиса Парламента , его приглашали на беседу с лидером нации, где обсуждалось будущее страны и развитие языка.

Жарасбай Сулейменов — директор медиахолдинга «Қызылжар-Ақпарат»:

— В 90-х годах было много слухов. Некоторые наши граждане хотели помешать нашей работе. Но Президент смог объединить их всех и обеспечить единство. Главное направление независимости — единство народа и стабильность в стране. Стремясь к процветанию и единству, Елбасы сделал многое в этом направлении.

Человеку свойственно заглядывать в будущее, пытаться распознать его очертания. Нурсултану Абишевичу Назарбаеву удалось это сделать. С ним связывают историческую эпоху расцвета Казахстана и обретения мирового авторитета. Сегодня он для казахстанцев рулевой и мудрый штурман.

Алишер Ашимов