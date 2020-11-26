Программа «Я — чемпион Pro» выходит на телеканале «Хабар»

Больше, чем просто игра. Стать участником движения «Я — чемпион!» — мечта тысяч мальчишек и девчонок. Отбор проводили внутри школ, затем были районный тур и областной. И так в каждом регионе страны. Дети из мегаполисов и отдалённых деревень.

«Я — чемпион!» построен так, что любая команда в обычном школьном спортзале может подготовиться к соревнованиям. А за теми, кто попал на республиканский турнир, следил весь Казахстан.

Под прицелом камер были их взлёты и падения. Кто-то может сказать, это просто шоу, но, глядя на эмоции детей, осознаешь для этих ребят «Я — чемпион!» больше, чем игра.

«Я — чемпион!» — проект, безусловно, зрелищный. Но, не это главное. Намного ценнее то, какие качества он воспитывает. И первое это, конечно, любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Быть сильным и выносливым, и за команду стоять горой. Идти к победе, как тяжело бы не было, но при этом не идти по головам и оставаться человеком.

В общем, эти дети ещё и взрослых могут многому научить. К слову, участвуют в движении школьники от 12 до 14 лет. Идея «чемпиона» появилась 20 лет назад. Тогда и отсняли первый сезон.

Два года проект успешно выходил на ТВ, но программу приостановили. Новое движение «Я — чемпион!» получил только 5 лет назад.

Евгений Сазанов, директор благотворительного фонда содействия развитию детского спортивного движения «Я — чемпион!», генеральный продюсер телевизионного проекта «Я — чемпион Pro»:

— Это доказательство и яркий пример тому, что из регионального проекта за счёт инициативы региона, поддержки центра, ведомств и людей, которые отвечают за спорт, за детей, позволило реализовывать эту игру. В течение 5 лет эта программа выходила на канале «Хабар» с большим успехом. Вовлечённые в неё дети, по скромных подсчётам, это более 500 тысяч детей ежегодно играли в эту игру.

А в прошлогоднем сезоне сыграть в «Я — чемпион!» приехали дети из России и Узбекистана. С нетерпением ребята ждали и выпуски этого года. Социальные сети проекта завалены вопросом: «Когда следующий сезон?». Он будет, точнее уже идёт, только в ином формате.

16 юных чемпионов из разных областей Казахстана. Истории успеха героев, которым нет и 15 лет. Их путь к пьедесталу, надежды и мечты, интервью с наставниками и родителями. В общем, с теми, кто и куёт чемпионское золото, отмечает Евгений Сазанов.

Евгений Сазанов, директор благотворительного фонда содействия развитию детского спортивного движения «Я — чемпион!», генеральный продюсер телевизионного проекта «Я — чемпион Pro»:

— Эти дети зарабатывают медали для нас, для казахстанцев, для нашей страны. Эти дети — надежда нашей страны в будущих олимпийских турнирах и чемпионатах. О них, как мы поняли, мало кто знает. Мы предложили телеканалу «Хабар», и эта идея была поддержана, отснять в этом году программу «Я — Чемпион PRO». Приставка про говорит «professional», то есть «профессионализм».

Вышли два выпуска на казахском и русском языках. Рейтинг высокий. Такой программы на казахстанском ТВ ещё не было. Сейчас звонят из других регионов и просят показать их чемпионов.

В планах, говорит Евгений Сазанов, продолжить съёмки и нового формата проекта, и уже полюбившихся соревнований. Министерство поддержит.

Тастанбек Есентаев, директор Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК:

— Мы планируем, я думаю, не менее миллиона участников в этом проекте будет принимать участие. По крайней мере, мы приложим усилия, чтобы все школы и учащиеся 12-14 лет принимали участие. Потому что это уникальный проект и мы должны воспользоваться.

Когда будет новый сезон, зависит от эпидобстановки в стране. А программу «Я — чемпион Pro» можно посмотреть в выходные на телеканале «Хабар». В субботу выпуск на казахском языке, на следующий день — на русском.

Айгерим Мукашева