Общественный транспорт: как выживать во время пандемии?

Виктор Сухов, директор ИП «Сухов»:

— Я 20 лет занимаюсь этим бизнесом, такого положения еще не было, чтобы мы вот в такой яме были. Нас все ненавидят, все не любят, мы выживаем, как можем.

Критики в адрес перевозчиков в последнее время и вправду немало. Достаточно заглянуть в любой областной паблик, найти там пост про петропавловский общественный транспорт и прочитать комментарии.

Владельцы автобусов и рады бы подлатать их, этой осенью несколько единиц дважды горели, вот только, где искать на это деньги, не знают, рассказывает Виктор Сухов.

Виктор Сухов, директор ИП «Сухов»:

— Запчасти, резина, все расходные материалы очень дорожают. Все это время было 16 машин у меня. На сегодняшний день их 12-ть. 4 машины просто на утилизацию люди сдали. Мы ночью машины ремонтируем, оборотка готовится.

Ремонтируют ночью, потому что днем на автобусах работают водители. Их ряды катастрофически поредели во время жесткого карантина, когда работа общественного транспорта попала под запрет.

Виктор Сухов, директор ИП «Сухов»:

— Когда месяц стояли весной, я не знаю, 50% водителей ушли. Выехали после месяца простоя, потеряли пассажиропоток. Часть какая-то вернулась, но, по количеству все равно у нас не хватает.

В этой сфере остались специалисты, что называется, советской закалки. Которые готовы работать по 16 часов с редкими выходными и за скромный оклад.

Вячеслав Фокин в лучшие времена зарабатывал до 100 тысяч тенге. «Коронавирусная весна» ударила по нему также сильно, как и по многим другим североказахстанцам.

Вячеслав Фокин, водитель маршрутного автобуса № 22:

— В апреле, когда был первый карантин, мы возили «Максимальный размах». Все равно маленький заработок, но был. Супруга, все рынки же закрыты были, и пришлось дома сидеть, и садик был закрыт А сейчас в этот карантин тоже тяжеловато. Субботу, воскресенье не работаем.

А когда выходят на маршрут, по несколько десятков раз в день повторяют пассажирам правила по соблюдению масочного режима. К сожалению, в сложившейся ситуации не каждый понимает, что нормы касаются абсолютно всех. Сразу вспомнился фрагмент июльского видео, героем, которого стал водитель 9-го маршрута.

Обошлось без конфликта. Их редко удавалось избежать, когда в теплый сезон водителям автобусов запрещали брать стоячих пассажиров.

Вячеслав Фокин, водитель маршрутного автобуса № 22:

— Много высказываний было в наш адрес, почему так. Я говорил, извините, это не нами сделано. Мы только водители. Я такой человек, что не люблю с места на место прыгать.

Да и во время пандемии «далеко» и «высоко» «прыгнуть» сложно. Также, как и в нынешних условиях переходить на электронное билетирование, считает Вячеслав Фокин.

Но, глаза боятся, а руки делают. Кажется, что благодаря коронавирусу, петропавловские водители маршруток забыли, что такое страх.

Дарья Пышмынцева