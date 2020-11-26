Более 16 тысяч человек трудоустроены в 2020 году через центры занятости населения

Жамила Мустафина по специальности педагог, но в 2018 году из-за семейных обстоятельств пришлось уволиться с работы. Долгое время Жамила находилась в статусе безработной, пока женщине не позвонили из центра занятости. Ей предложили отучиться на швею.

Жамила Мустафина — швея:

— Я согласилась, так как я раньше шила, т.е. были навыки у меня. Я решила попробовать, для себя что то новое узнать, не пожалела, что пошла на трехмесячные курсы. Была выделена стипендия в размере 22 тысячи тенге. На курсах я познакомилась с навыками и полностью обработкой шитья.

После переобучения по программе «Енбек» Жамила получила грант в размере 530 тысяч тенге. Приобрела мелкую фурнитуру, специальный стол и две швейные машинки. Пока мастерица работает на дому, но в будущем планирует открыть цех.

Жамила Мустафина — швея:

— Я очень рада, что государство дает такую возможность безработным и гражданам РК. Взять такой грант безвозмездно и приобрести необходимое оборудование.

Пройти профессиональную переподготовку могут не только лица, состоящие на учете в качестве безработного, но и работающие по трудовому договору. Одним из участников этого направления стал Сергей Колесник.

Узнав о курсах повышения квалификации, мужчина решил воспользоваться этим шансом. Сергей 4 года трудится инженером-конструктором на заводе тяжелого машиностроения. Пройдя курсы, стал ведущим специалистом.

Сергей Колесник — ведущий инженер-конструктор АО «ПЗТМ»:

— В институте меня учили в основном быть специалистом своего дела, учили основному ремеслу. А курсы дали то, что надо взаимодействовать не только со своим коллективом, со своими обязанностями, но еще и с производством в целом. Потому что надо взаимодействовать с другими отделами, другими цехами.

В центре занятости дают возможность получить работу и начинающим специалистам. Анна Пережигина в этом году окончила железнодорожный колледж. Говорит, работу искала долго.

Узнав о программе «Первое рабочее место» решила обратиться за помощью. Сегодня она — инженер по безопасности и охране труда на заводе тяжелого машиностроения.

Анна Пережигина — инженер по безопасности и охране труда АО «ПЗТМ»:

— Вариантов больше не было, это был первый вариант, и я пришла сюда. Я отвечаю за грузоподъемные механизмы и сосуды, работающие под давлением. Работа меня устраивает. В дальнейшем хочу работать по этой профессии, нравится.

В городской центр занятости за помощью в поиске работы петропавловцы обращаются ежедневно. Каждое обращение рассматривают. В этом году курсы предпринимательской деятельности по «Бизнес Бастау» прошли более 200 человек.

Североказахстанцы освоили профессии швеи, сварщика, повара и кондитера. Каждый получает сертификат и по желанию подает заявку на получение государственного гранта.

Жанар Нуркебаева — специалист центра занятости г. Петропавловска:

— Государственный грант он безвозмездный, безвозвратный. Могут участвовать в нашей программе все безработные и также самозанятые, т.е. те, кто оплачивает единый совокупный платеж и хотят начать свое дело. Государственный грант предоставляется из республиканского бюджета в размере 200 МРП.

Всего в этом году в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» для открытия собственного дела в Петропавловске выделили более 300 грантов на сумму 169 миллионов тенге.

Анастасия Остертак