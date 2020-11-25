Выставку в областном архиве посвятили Елбасы

1 декабря — в Казахстане День Первого Президента страны. Роль Елбасы в истории независимой республики неоценима. Глава государства сумел сплотить многонациональный народ, поднять экономику, улучшить социальное благополучие населения. Этот праздник учредили в 2012 году. С тех пор он считается государственным.

Накануне в Северо-Казахстанском областном архиве организовали тематическую выставку. Основная цель ее — раскрыть роль и значение Елбасы в становлении Казахстана как сильного и независимого государства.

Экспозиция выставки представлена в виде фотоматериалов, выдержек из газетных статей, картин, книг, в том числе и автобиографических. Один из самых ценных экспонатов для специалистов архива является протокол о выборах Нурсултана Назарбаева президентом страны от 1990 года .

Что примечательно, тогда 30 лет назад жители северного региона отдали за Елбасы наибольшее количество голосов. Хранятся здесь и копии всех подписанных им актов.

Замзамгуль Закирина, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— Посещая нашу область, Президент всегда подчеркивал, что жители Северного Казахстана умеют трудиться. Именно эта роль оценена по заслугам, также Нурсултан Назарбаев посещал нашу область не раз, начиная с 1990 года. У нас даже есть фото, которые отображают его встречи с общественностью, с представителями сельхозформирований, ветеранами, эти встречи направляют развитие нашего региона в нужное русло. Назарбаев был в Петропавловске во время открытия резиденции Абылай хана, во время открытия детского сада и во время встречи с В.В Путиным.

Анжелика Сычёва